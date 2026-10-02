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IPA Pino Insegno

I quiz televisivi piacciono, parecchio e da parecchio tempo, perché sono un modo per rilassarsi senza spegnere del tutto il cervello. Si sta comodi sul divano, ma si allenano le sinapsi provando a rispondere in tempo ai quesiti sullo schermo. Ma i quiz televisivi piacciono anche perché raccontano storie di rivalsa, di persone comune che ottengono la ricchezza grazie a null’altro che alla conoscenza accumulata nel corso degli anni. Sono i campioni cui la gente ama affezionarsi ma che a Reazione a Catena, dopo la fine dell’avventura delle Pappardelle, sembrano scarseggiare. Dopo appena qualche puntata, diciamo addio anche agli Improbabili.

I Mariachi mandano a casa gli Improbabili

Mercoledì 30 settembre Reazione a Catena accolse una nuova squadra di campioni. Erano Alberto, Marco e Francesco, il trio degli Improbabili. I tre amici erano affiatati e preparati, dopo aver sconfitto le Mercoledì Sera – agguerittissime studentesse – si sono fatti notare per la capacità di riuscire ad arrivare alla manche finale con il montepremi quasi intatto. Il sogno, però, è durato poco. Saliti alla ribalta il mercoledì, confermati il giovedì, nella serata di venerdì sera sono stati costretti a cedere il posto agli avversari.

Nella puntata di questa sera, 2 ottobre, del quiz Rai a vincere sono i Mariachi. Altre tre maschietti: Filippo, Simone e Giovanni. Nonostante i trionfi iniziali, però, i tre ragazzi cadono nel gioco finale, quello dell’intesa vincente. Errore dopo errore vedono il montepremi farsi sempre più sottile e, infine, sbagliano l’ultima parola e tornano a casa a mani vuote. Con la possibilità di rifarsi, forse… perché a Reazione a Catena i campioni non sembrano più in grado di durare a lungo.

Staffetta di campioni a Reazione a Catena

“Staffetta di campioni qui a Reazione a Catena” è lo stesso conduttore Pino Insegno a sottolinearlo dopo aver mandato a casa gli Improbabili. Dal 20 settembre, giorno in cui, dopo ben 48 vittorie consecutive le Pappardelle abbandonarono il gioco, non c’è più stata una squadra in grado di eguagliarle o, a voler volare più basso, a riuscire a mantenere il posto per almeno una settimana.

Qualche speranza era arrivata dalle Nonno Rock, che erano riuscite nell’impresa di battere le Pappardelle. Lidia, Arianna e Martina (due sorelle e una cugina) sono rimaste in carica quattro puntante, per poi essere buttate fuori dagli Inseparabili, in gioco per appena una puntata. Così come una sera soltanto durò il sogno dei Copia e Incolla e dei Sottosopra.

E via così per tutte le ultime settimane, quando nessun trio è riuscito a sfondare il muro delle tre puntate consecutive. E questo per il gioco Rai non è un buon segnale. Gli ascolti sono alti, decisamente più del solito, ma il merito è stato della Pappardelle che, per quanto criticate, hanno coinvolto gli spettatori grazie a una permanenza record.

Adesso Reazione a Catena si continua a guardare sperando che qualcuno possa replicarne le imprese, ma se così non sarà, il pubblico potrebbe stancarsi presto e, in mancanza di un nuovo campione per cui tifare, scegliere di spegnere semplicemente la tv, o cambiare canale – che per la Rai sarebbe anche peggio.