Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 2 ottobre 2026: Adelaide dubita delle alleanza e subisce una mossa inaspettata

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 20. Ecco le anticipazioni di venerdì 2 ottobre 2026

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente del 30 settembre Irene lancia un’idea per risolvere il problema sorto in merito alla data del matrimonio di Delia e Gianlorenzo. Diana si scontra con la madre dopo il taglio dei fondi e decide di trovarsi un lavoro. Davanti alla possibilità che il Paradiso debba pagare una grossa somma per colpa sua, Marcello ha una reazione emotiva, ma ritrova un po’ di leggerezza con Valeria. Umberto presenta Carla a Riccardo come possibile investitrice del progetto fast-food. La famiglia Guarnieri si stringe attorno a Riccardo.

Anticipazioni della puntata del 2 ottobre 2026

Riccardo ringrazia il padre per il sostegno, ma teme che Carla non accetterà la sua proposta, mentre Adelaide dubita dell’alleanza con la Corsi. Valter si assume la responsabilità per il danno fatto da Simona al manichino e la incoraggia a continuare a ballare: lei recupera la lettera della scuola di ballo che aveva stracciato. Una sorprendente mossa di Carla getta inquietudine su Adelaide e sulla corsa alla presidenza al Circolo. Delia e Gianlorenzo coronano il sogno di un amore nato e suggellato al Paradiso delle Signore.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 27 al 2 ottobre 2026.