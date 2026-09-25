Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 28 settembre 2026: la proposta che Mimmo non può rifiutare

Ufficio Stampa Rai Mimmo a "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de “Il Paradiso delle Signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 16. Ecco le anticipazioni di lunedì 28 settembre 2026

Nella puntata precedente

Nella puntata del 25 settembre, avevamo lasciato i nostri protagonisti così. Le veneri scoprono che Simona ha un passato da ballerina e l’arrivo della Fracci al Paradiso regala alla venere un momento speciale. Una cliente d’eccezione riaccende una speranza per Delia che sembrava perduta. Elisa riesce a sottrarsi a un incontro con Cesare, ma risveglia vecchie paure. Provata dal lavoro e dai dubbi su sé stessa, Odile trova in Umberto un sostegno paterno. Adelaide, intanto, crede che Riccardo le stia nascondendo qualcosa.

Anticipazioni della puntata del 28 settembre 2026

Concetta vorrebbe organizzare un rinfresco in Caffetteria per Delia e Gianlorenzo per venerdì prima che diventino marito e moglie, ma nel frattempo Mimmo riceve da Rebecca una proposta allettante per un evento al Circolo. Lia trova una foto di Simona in tutù e la spinge a non rinunciare alla danza, ma la ragazza reagisce male. Riccardo si apre con Adelaide e le parla della sua crisi con Nicoletta, mentre Odile gli dà un suggerimento per reinventarsi sul lavoro. Diana annuncia di voler tornare a Londra, ma la madre la blocca con una verità devastante.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 27 al 2 ottobre 2026.