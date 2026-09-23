Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 24 settembre 2026: Marcello rientra con brutte notizie

Ufficio Stampa Rai Marcello ne "Il Paradiso delle Signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de ‘Il Paradiso delle Signore’, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato ‘Paradiso delle signore’ -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 14. Ecco le anticipazioni di giovedì 24 settembre 2026

Nella puntata precedente

Nella puntata del 23 settembre, avevamo lasciato i nostri protagonisti così. Odile costringe Iacopo a fare un passo indietro rispetto alla sua idea per la sfilata, mentre Carla fa una proposta a Umberto per rilanciare la GMM in occasione dell’evento. Non si risolve ancora il caso di omonimia che impedisce a Delia di sposare Botteri: l’altra Delia sembra sparita. Elisa si accorge dell’interesse di Valter nei confronti di Costanza e teme che il loro segreto venga scoperto. Dopo le travagliate vicende familiari, Odile ritrova un po’ di serenità con Matteo.

Anticipazioni della puntata del 24 settembre 2026

Marcello torna da Genova con brutte notizie: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera, ma riceve la visita inaspettata di Valeria che lo spinge a reagire. Simona è tesa per il suo debutto da modella, ma Valter cerca di tranquillizzarla; Lia invece scopre un passato della venere che fino a ora aveva tenuto per sé. Durante la sfilata, Iacopo Corsi viene meno agli accordi presi con Odile, suscitando la sua rabbia e Umberto chiede l’intervento di Adelaide.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre 2026.