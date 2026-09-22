Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 23 settembre 2026: la proposta che Umberto non può rifiutare

Umberto è chiamato a rilanciare la GMM e riceve una proposta che non può rifiutare: trama de "Il paradiso delle signore" del 23 settembre

Ufficio Stampa Rai Umberto Guarnieri ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de “Il Paradiso delle Signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 13. Ecco le anticipazioni di mercoledì 23 settembre 2026

Nella puntata precedente

Nella puntata del 22 settembre, avevamo lasciato i nostri protagonisti così. Roberto ha chiesto a Cesare il favore di invitare Carla Fracci a presenziare la sfilata per la Camera della Moda Italiana, ma non sarà facile che lei accetti. Simona, grande fan dell’étoile, viene coinvolta nell’evento a cui parteciperà il Paradiso. Anche alla GMM si procede con i preparativi in vista della sfilata e Iacopo presenta a Odile la sua idea creativa, ma lei non è convinta della scelta del suo stilista. Riccardo organizza una cena al Circolo per Marta e Adelaide, sperando in una riconciliazione tra zia e nipote.

Anticipazioni della puntata del 23 settembre 2026

Odile costringe Iacopo a fare un passo indietro rispetto alla sua idea per la sfilata, mentre Carla fa una proposta a Umberto per rilanciare la GMM in occasione dell’evento. Non si risolve ancora il caso di omonimia che impedisce a Delia di sposare Botteri: l’altra Delia sembra sparita. Elisa si accorge dell’interesse di Valter nei confronti di Costanza e teme che il loro segreto venga scoperto. Dopo le travagliate vicende familiari, Odile ritrova un po’ di serenità con Matteo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre 2026.