Meghan Markle, top proibito e pantaloni da 1.207 euro. Ma è polemica

Fonte: Getty Images Meghan Markle in Germania, look minimal da capogiro

Meghan Markle incanta il mondo col look minimal color crema e osa persino un top che le sarebbe stato proibito se fosse ancora a Corte. Lei e Harry sono volati in Germania per gli Invictus Games e ancora una volta sono travolti dalle polemiche.

Meghan Markle, il look proibito e bellissimo

Meghan Markle sembra prediligere i pantaloni, non sempre apprezzati a Palazzo, nel suo tour britannico. Così, dopo l’outfit total red, sfoggia per il secondo giorno di impegni in Europa un completo dalle linee essenziali che è stato molto apprezzato. Lady Markle ha indossato un top in maglia con scollo all’americana che lascia scoperte le spalle, color avorio, firmato Anine Bing, una stilista di Los Angeles. Costo? 285 euro circa. È perfetto per la moglie di Harry che finalmente libera da ogni protocollo può indossare quello che vuole senza essere criticata dai conservatori del dress code.

Meg lo abbina a un paio di pantaloni larghi con pence in vita e cintura di stoffa incorporata, di Brandon Maxwell, che valgono una fortuna. La Duchessa infatti li ha pagati circa 1.207 euro. Per dare slancio alla figura ha optato per delle classiche décolletée chiare di Dior, dai tacchi altissimi.

I capelli raccolti nel suo iconico messy bun mettono in rilievo gli orecchini nuovi a lobo in diamante, creati da Alessio Bittar, bracciale e orologio sono di Cartier, i due anelli di Shiffon, mentre gli occhiali da sole sono firmati Maison Valentino.

Meghan Markle e Harry travolti dalle polemiche

Questo il look griffatissimo che Meghan ha scelto per accompagnare Harry a Düsseldorf dove ha iniziato il countdown dei prossini Invictus Games che si terranno nel 2023. La coppia è apparsa affiatata e sorridente e come sempre si è presentata mano nella mano. Nonostante l’accoglienza trionfale in Germania e il successo dei loro lavori, la presenza dei Sussex in Gran Bretagna ha scatenato le polemiche.

Infatti, Harry e Meghan sono tornati in Inghilterra, a pochi mesi dal Giubileo dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta lo scorso giugno, per un tour privato di qualche giorno. Prima sono stati a Manchester, poi a Düsseldorf e dopo una giornata libera si recheranno a Londra. Hanno scelto come loro residenza momentanea Frogmore Cottage, la loro vecchia casa, a Windsor. Il loro ritorno ha però inasprito le tensioni e ha sollevato un vero e proprio polverone. Sono molte le cose contestate alla coppia.

Meghan Markle e Harry, la paura di William e Kate

Da un lato c’è ancora la questione della sicurezza e la causa che Harry ha intentato per avere la polizia come scorta personale, cosa che gli è stata proibita da quando non è più un membro senior della Famiglia Reale. A proposito di quest’ultima, nessuno li vuole vedere, soprattutto William e Kate Middleton che ora abitano ad appena 100 metri da Frogmore Cottage. Infatti, i Cambridge non si fidano più di Harry e temono che eventuali conversazioni tra loro possano essere registrare e usate dal secondogenito di Carlo e Diana nel suo nuovo libro autobiografico.

Meghan Markle e Harry, il rifiuto alla Regina

Poi c’è la questione della Regina. Stando agli esperti in faccende reali, pare che Harry e Meghan abbiano declinato l’invito di Sua Maestà e che quindi non si recheranno da lei a Balmoral, in Scozia, dove si trova dallo scorso luglio perché i medici le hanno proibito di affrontare il lungo viaggio per Londra e dove ha ricevuto la nuova leader Liz Truss.

Meghan Markle e Harry, jet da 50 milioni di dollari

Altro dettaglio che non è sfuggito al Daily Mail riguarda il jet privato della Luftwaffe da 50 milioni di dollari di proprietà dei contribuenti tedeschi che Harry e Meghan avrebbero sfruttato per il loro brevissimo viaggio di un giorno in Germania, accusando i Sussex di aver più volte dichiarato di disprezzare la vita soffocante di Corte, ma di utilizzare di fatto le stesse consuetudini regali e di aver organizzato un tour che sembra pseudo-reale.

Meghan Markle, il discorso autoreferenziale

Infine, Meghan è stata presa di mira per il suo discorso a Manchester dove in uno speech di 7 minuti si è riferita a se stessa 54 volte, con evidente imbarazzo dello stesso Harry, come hanno sottolineato gli esperti del linguaggio del corpo.