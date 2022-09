Meghan Markle torna in Gran Bretagna. William blinda Harry

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

Meghan Markle e Harry sono tornati in Gran Bretagna a pochi mesi dal Giubileo di Platino della Regina. Ma non ci sarà alcun incontro con William e Kate Middleton. Il motivo? Non si fidano più dei Sussex e temono che le loro parole possano essere strumentalizzate.

Meghan Markle e Harry in Gran Bretagna, il Palazzo trema

È la prima volta che Meghan Markle e Harry tornano nel Regno Unito dallo scorso giugno. Ma la polemica per la loro sicurezza non si è ancora placata. Il Duca continua la sua battaglia dopo che gli è stata negata la protezione da parte della polizia. Per questo lui e la moglie hanno deciso di assumere due società di sicurezza privata che si avvalgono anche di unità cinofile, in modo da formare un anello d’acciaio intorno a Bridgewater Hall dove sono attesi.

Intanto, il Palazzo guarda con attenzione la loro presenza in Gran Bretagna, soprattutto dopo le affermazioni di Meghan al magazine The Cut. Durante l’intervista ha chiaramente detto che “è faticoso perdonare” e ha lasciato intendere che si sente libera di dire quello che vuole, frase che è suonata come una velata minaccia per la Famiglia Reale.

Per questo motivo, William ha blindato Harry e consorte. Non intende vederli, perché teme che quanto le sue parole vengano strumentalizzate e usate da Harry per l’autobiografia che deve uscire a Natale e nella serie prevista su Netflix che vale alla coppia milioni di euro.

Meghan Markle e Harry, William e Kate Middleton non si fidano

La biografa reale Angela Levin ha spiegato al Sun: “Hanno perso la fiducia. È possibile che registrino qualsiasi conversazioni e le usino contro la Famiglia Reale. Ha anche sottolineato che l’esitazione di Harry verso i Sussex dipenda da loro “esagerano enormemente e sono scortesi”. William è convinto che il fratello è non esiterebbe a riportare le loro conversazioni.

Pare che Meghan e Harry siano arrivati a Frogmore Cottage, a Windsor, sabato 3 settembre. La casa si trova ad appena 100 metri da Adelaide Cottage, la nuova casa di Kate e William dove ha soggiornato Lady Middleton coi figli lo scorso weekend.

La prima foto dei Sussex in Gran Bretagna li ritrae in auto mentre parlano amabilmente tra loro, sembrano rilassati e sorridenti. Il Principe indossa una camicia bianca.

Meghan Markle e Harry: il programma

Harry e Meghan hanno una fitta agenda per i prossimi giorni, anche se hanno tenuto libero mercoledì 7 settembre. Non è chiaro se intendano riservare la giornata per una visita alla Regina Elisabetta che si trova ancora a Balmoral, in Scozia, per motivi di salute. Anche se fonti vicine a Palazzo sostengono che non è previsto alcun incontro.

Il programma dei Sussex prevede: lunedì 5 settembre la partecipazione al Vertice di Manchester One Young World 2022 dove Meg tiene un discorso; martedì 6 vanno a Düsseldorf dove annunciano l’apertura dei prossimi Invictus Games tra un anno; mercoledì 7 non hanno impegni; giovedì 8 sono attesi alla cerimonia dei WellChild Awards a Londra dove è previsto un discorso di Harry.