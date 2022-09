Meghan Markle confessa tutto: in gioco ci sono 20 milioni

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

Meghan Markle è decisa a raccontare tutto della sua vita passata a Corte con Harry, ufficialmente perché lei e il marito vogliono raccontare la loro versione dei fatti su quanto è accaduto, officiosamente perché questa operazione le farà guadagnare 20 milioni di euro.

Meghan Markle, confessioni da 20 milioni

Nella recente intervista al magazine The Cut, Meghan Markle ha fatto chiarezza sulla serie per Netflix che la vede protagonista insieme a Harry. Si tratta di una sorta di reality in cui i Sussex svelano quanto è accaduto nelle stanze del Palazzo e che fino ad ora è rimasto top secret. “La parte della mia vita che non ho potuto condividere, che la gente non ha potuto vedere, è la nostra storia d’amore”, sottolinea Meghan riferendosi ovviamente a Harry. Questo è il contenuto che verrà trasmesso dal gigante dello streaming.

In altri termini, i Sussex vogliono raccontare la loro storia, ma soprattutto lo vogliono fare alla loro maniera senza veti o versioni emendate di dettagli giudicati non pertinenti. Harry e Meghan vogliono riprendere il controllo della loro immagine. Lady Markle ha infatti spiegato: “Quando i media hanno creato la loro versione della tua storia, è davvero una soddisfazione poter raccontare la propria versione dei fatti”.

Secondo una fonte, Netflix vorrebbe far uscire la serie di Meghan in concomitanza con The Crown 5. In gioco ci sarebbe una grossa somma, si parla di 20 milioni di euro. Inoltre, si vuole evitare che l’autobiografia di Harry, prevista per il prossimo autunno, rischi di eclissare in qualche modo il progetto della Markle. Dunque, si stanno studiando strategie per sfruttare al massimo entrambe le confessioni.

Meghan Markle, confermato l’incendio della stanza di Archie

Nel frattempo il primo podcast Archetypes ha già suscitato scalpore per quello che Meg ha svelato sul viaggio in Sudafrica quando ancora lei e Harry erano al servizio di Sua Maestà.

La Duchessa ha raccontato di un incendio scoppiato nella nursery di suo figlio Archie. Il Palazzo ha minimizzato l’accaduto, sostenendo di “non avere ricordi” dell’accaduto, ma che nella stanza si trovava una stufa che si è semplicemente surriscaldata.

Stando però a quanto riporta l’Express, un addetto alla sicurezza sudafricano ha confermato la storia di Meghan rivelando che “si è precipitata in casa” non appena ha saputo di quanto stava succedendo. Pare che i Duchi stessero lasciando la loro residenza sudafricana con la scorta, quando improvvisamente l’auto di Meghan è tornata indietro. All’inizio non si era capito il motivo di questo cambiamento di programma. La fonte ha raccontato: “Quando siamo arrivati ​​a casa, la governante mi ha chiamato e mi ha mostrato la stufa bruciata. Mi ha detto cosa era successo e che il bambino non era nella stanza nel momento in cui la stufa si è surriscaldata. Hanno sentito l’odore, sono saliti e hanno visto il fumo”.

La guardia ha voluto comunque precisare che né la casa né la camera hanno subito danni, nulla è andato bruciato. Solo la plastica dell’elettrodomestico si è fusa.