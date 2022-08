Meghan debutta col nuovo podcast: la Famiglia Reale nel mirino

Fonte: Getty Images Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Meghan Markle ha debuttato ufficialmente con il suo nuovo podcast. Con Archetypes, che esce con una puntata a settimana su Spotify, la moglie del Principe Harry intende esplorare il mondo delle donne, che non è sempre tutto rose e fiori. Tanto che la prima registrazione (con tanto di ospite speciale) si è occupata delle “etichette e le convenzioni che trattengono le donne” dall’essere sé stesse e inseguire i propri sogni e i propri progetti. Cosa che, di fatto, sembra l’ennesima stoccata alla Famiglia Reale, con un riferimento non troppo velato alla sua personale esperienza a Palazzo.

Meghan Markle e gli stereotipi sulle donne

A fronte di un nutrito gruppo di sudditi (e non) che hanno sempre disegnato Meghan Markle come una donna ambiziosa e calcolatrice, al punto da aver letteralmente progettato di allontanare Harry dalla Famiglia Reale, si fa spazio una parte di pubblico che la erge a paladina delle donne. A ben pensarci la Duchessa di Sussex affronta spesso temi legati agli stereotipi di genere, dichiarando a gran voce come le donne più di altre persone siano schiacciate nella pressa di “doveri” ed “etichette” che non consentono loro di far sentire la propria voce.

Il suo nuovo podcast Archetypes ha esordito proprio con una puntata dedicata a questo tema, che la Markle ha affrontato in una chiacchierata a tu per tu con Serena Williams, una delle più grandi campionesse di tennis di sempre nonché sua amica di vecchia data. La sportiva ha di recente annunciato il suo ritiro dal campo, costretta ad appendere al chiodo la racchetta e a scegliere tra il lavoro e la famiglia. “Se fossi un uomo non avrei mai dovuto scegliere”, ha scritto di recente in un articolo pubblicato su Vogue America.

Meghan, la Famiglia Reale ancora nel mirino

C’è tanto di bello nel progetto di Meghan Markle e non si può negare che un podcast su determinati argomenti sia un tassello importante, a fronte di una società che ancora si ostina a relegare le donne a ruolo di mogli e madri, spesso negando loro la possibilità di ritagliarsi il proprio spazio. Cosa c’è di male nell’essere ambiziose, in fondo?

Eppure il debutto della Duchessa di Sussex con il nuovo podcast è sembrata a molti l’occasione per lanciare l’ennesima frecciata alla Famiglia Reale, colpevole a suo dire di averle reso la vita impossibile. “Se sei così feroce, forte o coraggiosa, allora in qualche modo ti meriti qualunque cosa ti venga lanciata addosso. Tuttavia, può essere sproporzionato o ingiusto e anche quando è più di quanto la maggior parte di noi potrebbe sopportare“, ha ribadito senza mezzi termini in un segmento del podcast.

Ma ha aggiunto anche qualcosa in più, riferendosi direttamente alla vita di Palazzo e sostenendo che, prima di conoscere Harry, con il quale si prepara a tornare nel Regno Unito, non aveva mai considerato la parola “ambizione” come qualcosa di negativo. “Non ricordo di aver sentito personalmente la connotazione negativa dietro la parola ambizioso fino a quando non ho iniziato a frequentare il mio attuale marito – ha detto -, e apparentemente l’ambizione è una cosa terribile, terribile. Per le donne. (…) Dato che ho sentito la negatività dietro, è davvero difficile non sentirla. Non posso non vederla anche nei milioni di ragazze e donne che si fanno sempre più piccole, molto più piccole”.