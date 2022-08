Meghan Markle voleva essere Regina: perché non avrebbe lasciato la Famiglia Reale

Fonte: Getty Images Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Meghan Markle è piombata nella Royal Family come un fulmine a ciel sereno, ma certamente mai i sudditi (né il resto del mondo) avrebbero immaginato quanto scompiglio avrebbe portato nella vita di Harry, della Regina Elisabetta e del resto della famiglia. Di certezze sul suo conto ce ne sono ben poche, divisiva per com’è. Da una parte c’è chi la sostiene, chi vede in lei una “nuova Diana” che ha dovuto affrontare un contesto difficile, che l’ha messa a dura prova e l’ha costretta a fuggire oltreoceano per preservare sé stessa, il marito e i figli. E dall’altra c’è chi da sempre sostiene che a guidarla sia stata più l’ambizione che l’amore per la famiglia.

Meghan Markle ha sempre voluto essere Regina

Non è facile affermare dove inizi la verità e finiscano le speculazioni in merito alla storia “reale” di Meghan Markle. Il matrimonio con Harry all’inizio sembrava la moderna favola a lieto fine che tutti sognavano di vedere da tempo: lei splendente col suo abito bianco, lui felice e intento a scambiare sguardi complici col fratello William. E poi gli invitati, la fierezza della Regina Elisabetta che sembrava aver ben accolto la nuova cognata, nonostante non fosse il “prototipo” della Principessa perfetta.

Ma quel lieto fine è stato solo un miraggio, durato ben poco. La vita di Meghan e Harry ha preso una piega che nessuno si aspettava, con quella Megxit che ha provocato una frattura insanabile tra i Duchi di Sussex e il resto della Royal Family. Un processo che ha lentamente logorato, passo dopo passo, i Windsor: le interviste al vetriolo, le dichiarazioni e le accuse di razzismo, il pensiero del suicidio. Meghan è riuscita a restituire l’immagine di una prigione dorata dalla quale è fuggita per salvare sé stessa, il marito e poi anche i suoi figli.

Amore per la famiglia o pura e semplice ambizione? Probabilmente a guidarla è stato un mix di entrambe le cose, ma di certo le ultime affermazioni pubblicate sul Daily Express lasciano propendere più per la seconda. L’esperto reale Tom Bower sarebbe entrato a contatto con una fonte che ha svelato un retroscena piuttosto succoso su Meghan Markle: già ai tempi della scuola, ben 25 anni prima di incontrare e sposare Harry, si vantava del fatto che sarebbe diventata Regina. Un’affermazione perfettamente in linea con quanto dichiarato da un suo ex compagno di scuola, Ninaki Priddi, proprio nel libro scritto da Bower: la Duchessa di Sussex è sempre stata affascinata dalla Royal Family britannica.

L’ambizione di Meghan Markle e la delusione della Regina

Da attrice di serie tv a membro della Royal Family di certo c’è un bel salto di qualità, eppure i piani di Meghan non sono andati esattamente come avrebbe voluto. La sua ambizione l’ha spinta a ritagliarsi uno spazio in una delle famiglie reali più importanti del mondo, salvo poi rendersi conto di non essere libera di agire senza fare i conti con i doveri e le direttive della capofamiglia, la Regina Elisabetta.

Probabilmente Meghan non avrebbe mai abbandonato la corte di Windsor se avesse trovato la strada spianata. Non è semplice adattarsi a un certo tipo di vita, anche la stessa Kate Middleton ha dovuto “prepararsi” sin da giovanissima per essere la perfetta compagna del Principe William: non è tutto oro quel che luccica, insomma. Meghan ha peccato di ingenuità, come lei stessa ha affermato più volte (anche nell’intervista a Oprah), oppure dividere la famiglia era esattamente nei suoi piani?

Dato il suo desiderio di diventare Regina, sarebbe più logico propendere per la prima ipotesi. L’unica certezza al momento è che Meghan e Harry, dopo una fugace e pallida apparizione al Giubileo di Platino, torneranno nel Regno Unito il prossimo settembre per alcuni eventi di beneficenza (anche se gli esperti hanno rivelato che dietro al viaggio ci sarebbero ben altri motivi). E tutto deludendo ancora una volta la Regina Elisabetta, che non hanno intenzione di incontrare.