“Kate è prigioniera”: la bomba di Harry e Meghan prima di scappare da Oprah

Ancora una bomba a casa Windsor. Questa volta, secondo quanto riportato dai soliti bene informati, il Principe Harry avrebbe rivelato a persone lui vicine che Kate Middleton vivrebbe “prigioniera” a Palazzo, e questo sarebbe uno dei motivi dell’improvviso trasloco dei Duchi di Cambridge. Non solo, secondo la stampa inglese Harry e Meghan Markle avrebbero di nuovo fatto visita a Oprah Winfrey. Nuova intervista in arrivo?

Perché Kate vive da prigioniera, secondo Harry

Vivere a Palazzo non è una fiaba, e Harry lo sa bene. Il Principe negli ultimi due anni ha rivelato spesso che fare parte della famiglia reale è una trappola, nella quale, oltre al padre Carlo e il fratello William, sarebbe incappata anche Kate Middleton. Secondo indiscrezioni, il cognato l’avrebbe definita “prigioniera” a Buckingham Palace, vittima di troppe regole da seguire, e troppi no al suo stile di vita quotidiano e semplice.

Una gabbia dorata, come descritta metaforicamente dall’esperta reale Ingrid Seward. Il sistema di sorveglianza è fittissimo, la Duchessa non può neanche passeggiare nel parco di Kensington Palace come Diana, ogni sua azione è passata al microscopio. Per questo, secondo la giornalista, le presunte parole del Principe Harry, rivelate da alcuni suoi conoscenti, possono essere veritiere.

Il trasferimento dei Cambridge a Adelaide Cottage, più informale e lontano da occhi indiscreti, potrebbe essere un segnale dell’insofferenza di Kate, troppo abituata alla sua vita da commoners, dallo shopping con i bambini allo sport all’aria aperta. Non dimentichiamo poi che, i veri nemici a Palazzo, sono i “fedelissimi” servitori della Corona, che da Diana a Meghan, sono sempre stati i meno accoglienti.

“La realtà è che sono limitati in ciò che possono fare a Londra” aggiunge il Sunday Times, avvalorando questa teoria. “I bambini non possono neanche andare al parco a giocare con gli amichetti. Il loro piano è di restare a Adelaide Cottage per i prossimi 10 o 15 anni”.

Insomma, una vera e propria fuga da Palazzo, anche per Kate come per Diana, Sarah e Meghan prima di lei.

Harry e Meghan a casa di Oprah, il Palazzo trema

In queste settimane si torna a vivere di fittissimo gossip insomma a Londra, e quello del giorno è certamente questo: Harry e Meghan Markle si sarebbero intrattenuti, per oltre un’ora, a casa dell’amica e conduttrice tv Oprah Winfrey. Sì, proprio lei, la regina della tv a stelle e strisce, che aveva già fatto tremare la famiglia reale con la sua prima intervista ai Duchi di Sussex. I due sono stati paparazzati in auto mentre si recavano nella vita di Montecito della Winfrey.

Secondo la stampa inglese non ci sono dubbi, c’è una nuova intervista in arrivo, una sorta di “aggiornamento” di Harry e Meghan sul loro rapporto con il resto dei Windsor. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, anche perché la coppia e la conduttrice sono amici da molti anni.

Tra le varie accuse nella prima intervista c’era quella verso un membro della famiglia reale, troppo preoccupato del possibile colore della pelle del primogenito della coppia, Archie. Non è mai stato svelato di chi si trattasse, ma secondo i media i due parlavano della Principessa Anna.