Harry e Meghan tornano a sorpresa in Inghilterra. E deludono la Regina Elisabetta

Harry e Meghan hanno annunciato a sorpresa il ritorno in Inghilterra. In atto c’è una vera e propria faida con la Famiglia Reale, e ciononostante hanno deciso di visitare, oltre alla Germania, anche l’Inghilterra, deludendo tuttavia la Regina. Per il momento, secondo alcune indiscrezioni, sulla loro agenda non ci sarebbe alcun appuntamento con Elisabetta II, il Principe Carlo o il Principe William. E non avrebbero oltretutto l’intenzione di chiedere udienza.

Il Principe Harry e Meghan annunciano a sorpresa il ritorno in Inghilterra

La visita nel Regno Unito avverrà a settembre. Il loro viaggio è dedicato al sostegno verso diversi enti di beneficenza vicini ai loro cuori, ha rivelato il portavoce della Duchessa e del Duca di Sussex. La coppia ha deciso di recarsi a Manchester, in occasione di un evento importante, l’One Young World Summit, previsto dal 5 settembre e che riunirà giovani leader provenienti da più di 190 Paesi.

Meghan Markle è una delle consigliere dell’Organizzazione, e lo è insieme a Justin Trudeau, Jamie Oliver e tanti altri. Nel loro viaggio si recheranno in Germania per l’evento One Year To Go 2023 di Invictus Games, prima di tornare nuovamente nel Regno Unito per i WellChild Awards l’8 settembre. Dal Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, Harry e Meghan sono di nuovo pronti per tornare “a casa”. Ma non come ci aspettavamo.

“Il Principe Harry e Meghan sono lieti di visitare diversi enti di beneficenza che stanno loro a cuore a settembre”, così ha commentato il portavoce della coppia. Pare che la Regina Elisabetta abbia parlato con i Sussex – ha riportato Page Six – ma le celebrazioni del Giubileo di Platino sono state piuttosto difficili per Harry e Meghan, come ha rivelato un esperto Reale.

Nessun impegno con la Famiglia Reale nella loro agenda

Secondo il Mirror, Harry e Meghan Markle avrebbero preso una decisione importante: quella di non incontrare la Regina Elisabetta durante la loro visita a sorpresa nel Regno Unito. Il viaggio del Duca e della Duchessa è finalizzato al sostegno agli enti di beneficenza. Per il momento si conoscono ben pochi dettagli e non si sa se si uniranno anche Archie e Lilibet. Quest’ultima ha festeggiato il suo primo compleanno proprio “a casa”, e naturalmente ha conosciuto la sua bisnonna, la Regina Elisabetta, di cui porta il “soprannome”.

Il ritorno nel Regno Unito è stato visto inizialmente come un “segno” per allentare la tensione tra la Famiglia Reale e i Sussex, anche in previsione dell’uscita del libro di memorie che agita il Palazzo. Tuttavia, una fonte vicina a Buckingham Palace ha svelato al Daily Beast di aver ricevuto un preavviso dell’annuncio solo stamattina. Oltre alla dichiarazione del portavoce, non è stato aggiunto alcun impegno.

Tuttavia, si pensa che potrebbe non esserci un’udienza con Carlo o William, né con la Regina Elisabetta, e ciò sarebbe una delusione cocente. La Regina ha sempre reputato Harry come il suo nipote preferito, nonostante tutto. Se davvero dovessero continuare a sostenere la loro decisione, il tutto risulterebbe ancor più sconveniente per la Corona: un ulteriore sgarbo che rischierebbe di allontanare definitivamente la coppia dalla Famiglia Reale.