“Più dannoso dell’intervista a Oprah”: il podcast di Meghan fa tremare il Palazzo

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

Meghan Markle non smette di far parlare di sé e soprattutto di preoccupare la Famiglia Reale. Ha da poco lanciato il suo podcast intitolato Archetypes con un primo episodio, in compagnia dell’amica e atleta Serena Williams, e pare proprio che a Buckingham Palace ci sia un po’ di preoccupazione per ciò che la Duchessa potrebbe svelare nelle prossime settimane.

Meghan Markle, perché il Palazzo è preoccupato

Su Spotify è da poco uscito The Misconception of Ambition, il primo episodio di Archetypes, il podcast di Meghan Markle che in pochissimo tempo ha già fatto parlare tantissimo di sé. Tra chi ha apprezzato il suo lavoro e chi, invece, ha avuto da ridire sul fatto che la Duchessa sembri parlare sempre e solo dei Reali, dall’altra parte ci sono i diretti interessati a Buckingham Palace che sembrano essere preoccupati per ciò che Meghan potrebbe rivelare nei prossimi episodi.

Stando alle parole dell’autore reale Omid Scobie, infatti, a Palazzo ci sarebbe forte preoccupazione: “Mi è stato detto che gli assistenti di Buckingham Palace non stavano assolutamente mantenendo la calma, né stavano andando avanti dopo la premiere dello spettacolo martedì”, ha spiegato in riferimento al primo episodio di Archetypes, condotto da Meghan Markle in compagnia dell’amica Serena Williams. “Sono preoccupati per cos’altro potrebbe essere condiviso nelle prossime 12 settimane”, ha continuato.

Meghan continua a far tremare il Palazzo, e addirittura la Famiglia Reale sarebbe stata messa preventivamente in guardia perché il podcast della Duchessa potrebbe essere più dannoso dell’ormai famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey dalla stessa Markle, in cui ha raccontato la vita a Buckingham Palace insieme al marito Harry.

“Archetypes”, la svolta definitiva di Meghan

Ovviamente, subito dopo il primo episodio, il podcast di Meghan Markle è finito in cima alla classifica di Spotify suscitando reazioni contrastanti come d’altronde succede sempre quando c’è di mezzo la Duchessa di Sussex.

Con il suo nuovo lavoro, Meghan ha deciso di parlare degli stereotipi femminili; nella prima puntata, infatti, insieme a Serena Williams, ha discusso sul tema dell’ambizione delle donne, nello specifico su come vengono viste e valutate dall’esterno. Dopo l’allontanamento dalla Famiglia Reale, per cui è stata abbondantemente e negativamente giudicata, Meghan Markle ha subito la sua svolta definitiva tornando ad essere e a fare ciò per cui è nata.

In occasione della puntata pilota The Misconception of Ambition, Meghan ha inoltre raccontato di come lei e il piccolo Archie siano sfuggiti per a un incendio nella sua camera da letto durante il tour dei Sussex in Sud Africa nel 2019. Niente di così compromettente, almeno per ora, ma è l’imprevedibilità dei successivi episodi a preoccupare i Reali.

L’opinione degli esperti sicuramente non fa altro che peggiorare le tensioni. Anche Duncan Lacombe, infatti, stimato biografo Reale, ha rilasciato una dichiarazione per The Daily Beast, dicendo: “Ha il potenziale per essere ancora più dannoso dell’intervista a Oprah perché è Meghan, nelle sue stesse parole, nel suo stesso show, a fare esattamente quello che vuole, e il fatto è che ha colto la prima opportunità per affondare il coltello“.