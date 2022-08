Meghan Markle, la canottiera bianca da meno di 50 euro per il debutto del suo podcast

Fonte: Getty Images Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Meghan Markle è tornata. Lo ha fatto a suo modo, con un podcast rilasciato per Spotify – Archetypes – che ha inaugurato con una grande atleta e sua amica: la tennista Serena Williams. In copertina non poteva che esserci lei, la Duchessa del Sussex, che per l’occasione ha sfoggiato un look casual e comodo, coi capelli sciolti ma curatissimi com’è nelle sue abitudini.

Meghan Markle, il look casual per il lancio del suo podcast

Una canottiera bianca, da meno di 50 euro, è il capo casual scelto da Meghan Markle per il lancio del suo podcast Archetypes. Questa è l’immagine che la Duchessa ha voluto dare di sé: semplice, comoda e vicina a tutte le donne. È inoltre mamma di due figli, Archie e Lilibet, che sta crescendo con Harry nella tenuta di Montecito (che vorrebbero mettere in vendita). Il bianco, oltretutto, è uno dei colori che più le sta a cuore. Lo ha scelto, in una tonalità molto fredda, per uno degli eventi del Giubileo della Regina tenutosi a giugno 2022.

Ad accompagnare la canottiera bianca, uno styling semplice ma d’effetto. La lunga chioma corvina è lasciata sciolta impreziosisce i suoi lineamenti morbidi, mettendo in risalto lo sguardo deciso che è uno dei suoi tratti distintivi. La copertina annuncia così il debutto della Duchessa con un podcast, arrivato a due anni dalla partnership con la piattaforma di streaming e la Archewell Studio. Per la puntata pilota, i Duchi avevano scelto di invitare Elton John e James Corden, con una piccola apparizione del piccolo Archie.

Fonte: IPA

La Famiglia Reale è ormai un ricordo

La Royal Family sembra essere davvero sparita dai pensieri di Meghan Markle, che non può però fare a meno di riferirsi a loro quando si tratta di parlare di ambizione. L’argomento è stato infatti al centro della prima puntata del podcast con Serena Williams. Non più di qualche giorno prima, sono stati gli stessi insider a definirla in questo modo, arrivando addirittura a ipotizzare che volesse diventare Regina della Bolivia.

Il ritorno a Londra per il Giubileo della Regina Elisabetta, poi, non era andato per niente bene. Dopo la fredda apparizione alla Messa celebrata alla Cattedrale di St. Paul, i Sussex sono tornati in California in tutta fretta e pubblicando un’unica foto della piccola Lilibet a Windsor, dove si è tenuta la festa per il suo primo compleanno.

La coppia è attesa in Europa per i primi giorni di settembre, durante i quali saranno protagonisti di diversi eventi programmati ormai da tempo. Non è chiaro il ruolo che rivestirà la Famiglia Reale in quest’occasione, ma gli insider sono pronti a scommettere che potrebbe esserci un incontro disastroso con Kate e William. I Cambrige si sono infatti trasferiti ad Adelaide Cottage, a pochi passi dalla tenuta di Frogmore che i cognati ormai lontani sono soliti utilizzare come base londinese. In quei giorni, poi, la Regina sarà certamente nella capitale per incombenze istituzionali, in particolare per incontrare il Primo Ministro dimissionario Boris Johnson. E non è ancora chiaro se, come e dove la incontreranno.