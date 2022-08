“Sarà un incontro drammatico”: Harry e Meghan pronti a rivedere William e Kate

Sono tornati. Dopo le fugaci apparizioni al Giubileo della Regina, Harry e Meghan Markle hanno fatto ritorno in Europa per prendere parte ad alcuni eventi che li riguardano. La residenza scelta per il soggiorno in Inghilterra, che sarà più lungo degli ultimi fatti, è sempre Frogmore Cottage. La tenuta è infatti rimasta libera dopo il trasferimento di Eugenia di York è diventata la base londinese dei Sussex, in particolare di Harry, che è solito utilizzarla per le sue rapide incursioni in Inghilterra. Una domanda sorge quindi spontanea: come andrà l’incontro con Kate e William?

Harry e Meghan, il ritorno in Inghilterra lontano dalla Regina

Un incontro che sarà drammatico. Gli insider ne sono certi: gli sguardi glaciali che i Cambridge e i Sussex si sono scambiati in occasione del Giubileo della Regina non possono che condurre a un riavvicinamento che non porterà a niente. Nessuna reunion con William è infatti attesa all’orizzonte, se non un freddo faccia a faccia quasi obbligatorio, reso necessario dalla poca distanza tra Frogmore e Adelaide Cottage, dove Will e Lady Kate si sono appena trasferiti per stare vicini alla Regina, ormai stabile a Windsor.

Lasciata sfitta la residenza di Kensington Palace, che terranno come punto d’appoggio per gli impegni nella Capitale, William e Kate hanno così deciso di trasferire la famiglia ad Adelaide Cottage. Da un lato, per sfuggire al caos cittadino e – dall’altro – per stare vicini alla Regina Elisabetta in quelli che – inevitabilmente – saranno i suoi ultimi anni. Incrociarsi, vista la distanza, potrebbe quindi essere inevitabile.

Il loro soggiorno, poi, coincide con il ritorno della Regina a Windsor, che proprio in questi giorni lascerà la sua amata tenuta di Balmoral per tornare ai suoi impegni. Col Governo dimissionario, infatti, la Sovrana deve tenere fede agli impegni istituzionali e incontrare il Primo Ministro uscente Boris Johnson.

Harry e Meghan, i loro impegni in Europa

Se per Harry rimane aperto uno spiraglio per una giusta riconciliazione con la Famiglia Reale, per Meghan Markle sembra ormai un capitolo chiuso. La Duchessa è infatti arrivata in Inghilterra per partecipare a diversi eventi già programmati, tra cui il One Young World Summit, per il quale terrà un discorso d’apertura. Concluso quest’impegno, segnato per il 5 settembre, si sposteranno in Germania per One Year to Go di Invictus Games Düsseldorf 2023, il 6 settembre, per poi tornare in Inghilterra in vista dei WellChild Awards dove sarà Harry a tenere un lungo discorso.

Oltre alla Megxit, che ha segnato l’addio definitivo di Harry alla Famiglia Reale, i rapporti con la Monarchia si sono ulteriormente incrinati a seguito dell’annuncio fatto dal Duca di Sussex. Sono infatti in via di realizzazione una serie di libri di memorie nei quali si affronteranno diversi argomenti, tra cui la tragica fine di Lady Diana. Non mancheranno attacchi nei confronti di Carlo ma anche del fratello William, con il quale ha interrotto i rapporti ormai da anni. Si spera ancora in una riconciliazione, attesa già nel 2021 nel corso degli eventi ai quali hanno partecipato insieme per onorare la memoria della loro madre Diana.