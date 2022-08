Kate Middleton, il piano per lasciare Londra e iniziare una nuova vita

Fonte: Getty Images Kate Middleton in barca a vela: il look in stile marinaro è perfetto (e tutto da copiare)

Sembra proprio che il Kate Middleton, Williiam e i loro bambini stiano per fare “il grande passo” di lasciare una volta e per tutte Londra. A dare conferma della notizia che da un po’ circolava è stato lo zio di Kate, Gary Goldsmith, che con The Sun ha parlato chiaramente dei piani di trasferimento della nipote e della propria famiglia. Dalle parole dell’uomo si è evinto chiaramente che Kate ha tutta l’intenzione di lasciare Kensington Palace per trasferirsi (probabilmente entro l’estate) nell’Adelaide Cottage della tenuta di Windsor appartenete alla Regina.

Ovviamente Londra, e Kensington Palace, rimarrà la base londinese della coppia Reale, come dei loro figli George, Charlotte e Louis i quali, d’altro canto, in virtù di questa piccola rivoluzione nelle loro vite saranno costretti a cambiare anche scuola.

Kate Middleton, le parole dello zio Gary Goldsmith

Secondo quanto riferito da Goldsmith, i Cambridge sono in procinto di abbandonare Kensington Palace e per questo la nipote Kate Middleton sta affrontando un momento davvero impegnativo da donna, moglie e madre.

“William e Kate avranno saranno occupati per tutta l’estate ma nel frattempo si occuperanno del trasferimento” ha sottolineato lo zio di Kate “per sistemare i bambini in una nuova scuola. Penso che siano pronti per il prossimo capitolo delle loro vite. “

Zio Gary, inoltre, si è detto molto fiero di sua nipote: “È sempre brillante in tanti modi: come moglie, mamma, consulente, partner, ambasciatrice e futura regina. Non delude mai nessuno. Risplende in ogni situazione, in ogni palcoscenico e si comporta con classe”.

“Kate” ha continuato Goldsmith “È colei che tutti guardiamo come modello. Siamo tutti, come nazione, super orgogliosi di lei. La famiglia reale è in mani sicure, belle e inviate dal cielo”.

Kate e William lasciano Londra: i motivi del trasferimento

Il Principe William e Kate, pizzicati di recente durante le loro vacanze, attualmente vivono nell’appartamento 1A a Kensington Palace, che, oltre ad essere la loro casa, è anche un’attrazione turistica che ogni anno ospita orde di curiosi e appassionati.

Per questo il motivo del loro trasferimento a Windsor, almeno secondo l’esperta reale autrice Reale Ingrid Seward, è dovuto al bisogno di libertà di Kate e della sua famiglia. Soprattutto dopo che alla Duchessa è stato detto che non può neanche camminare nel parco del Palazzo.

È stata proprio la Seward a dare ulteriore conferma della decisione di William e Kate al The Royal Beat di True Royalty TV: “Penso che ciò che William e Kate vogliono per i loro figli sia la libertà che non hanno a Kensington Palace”.

Kensington Palace, d’altronde, può essere anche una prigione. Lo stesso Harry, sostiene Ingrid Seward, aveva usato proprio questo termine: “Ricordo che disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera a Kensington Palace, e ho pensato ‘non essere ridicolo, è il posto più bello in cui vivere a Londra!’ Poi ho pensato che, in un certo senso, sono davvero prigionieri: hanno una bella casa e un bel giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un’enorme sicurezza”.

D’altronde “i tempi sono cambiati”, ha chiosato la Seward che è arrivata a comprendere senza troppe difficoltà il piano di fuga di Kate: “Catherine non può passeggiare nel parco come faceva Diana…”.