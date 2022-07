Meghan e Harry all’ONU, sorridenti e mano nella mano

Sorridenti e mano nella mano, così il Principe Harry e la moglie Meghan Markle sono arrivati all'ONU lunedì 18 luglio 2022, giorno dedicato alla memoria di Nelson Mandela. Un evento importante per la coppia, che da tempo aspettava di presenziare visto il rapporto speciale del Duca di Sussex con il continente africano e ciò che ha rappresentato per lui durante tutta la sua vita. Tutto perfetto, se non fosse che la Markle anche in quest'occasione ha attirato a sé delle critiche al vetriolo. E c'entra il suo look.