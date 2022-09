Regina Elisabetta, prime foto dal suo ritiro: come è cambiata

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha ricevuto a Balmoral, in Scozia, il nuovo Primo Ministro britannico, Liz Truss, per la designazione ufficiale. L’incontro è stato immortalato con alcune foto ufficiali, le prime scattate a Sua Maestà dal suo ritiro nella residenza estiva, lo scorso 21 luglio.

La Regina designa la nuova premier Liz russ

La Regina Elisabetta, 96 anni, ha dunque designato ufficialmente la nuova premier britannica Liz Truss con la tradizionale cerimonia del baciamano, che può essere un inchino o una stretta di mano. Per la prima volta la Sovrana ha svolto questo compito non a Buckingham Palace. Infatti, i medici le hanno proibito di compiere il lungo viaggio da Balmoral a Londra.

La Regina sorridente ma dimagrita

Come è noto Sua Maestà soffre di problemi di mobilità dallo scorso anno che le hanno impedito di presenziare a diversi eventi istituzionali, sebbene abbia continuato a svolgere i suoi doveri a Palazzo. Ultimamente ha scelto di trasferire la sua residenza principale a Windsor e per questo motivo William e Kate Middleton hanno cambiato casa, traslocando a Adelaide Cottage, nei pressi del Castello.

Fonte: Getty Images

L’incontro con Liz Truss ha segnato anche la pubblicazione delle prime foto della Regina dallo scorso luglio. Elisabetta si è presentata alla cerimonia indossando un lungo cardigan di lana grigio, una gonna scozzese e la borsa nera al braccio. La Sovrana è apparsa sorridente e abbastanza in forma, nonostante si regga in piedi con l’aiuto di un bastone, ormai divenuto inseparabile da lei negli ultimi mesi. Un altro dettaglio che non è sfuggito è il suo dimagrimento piuttosto evidente.

Regina Elisabetta e il presunto incontro con Harry e Meghan Markle

La Regina ha anche incontrato Boris Johnson che si è congedato, lasciando il testimone – come lui stesso ha detto – alla nuova premier. Invece non è ancora chiaro se Elisabetta vedrà Harry e Meghan Markle. Si sa però che i Duchi si sono tenuti liberi mercoledì 7 settembre, ma resta top secret un eventuale visita alla Sovrana.

Fonte: Getty Images

In questi giorni i Sussex si trovano in Gran Bretagna per tour fitto di impegni. La loro venuta è carica di polemiche, infatti è ancora in corso la causa che Harry ha intentato per avere la protezione della polizia che gli è stata negata in quanto non più membro senior della Corte. Inoltre, William e Kate si sono rifiutati di incontrare lui e Meghan, per paura che le loro conversazioni fossero registrate e usate contro di loro nella biografia del Principe che sta per uscire e nella serie per Netflix.

Intanto Harry e Meghan proseguono con i loro impegni, prima al One Young World summit a Manchester e poi in Germania per gli Invictus Games.