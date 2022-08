Preoccupa la salute della Regina: il divieto dei medici e le insolite visite di Carlo

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta

Sembrano sempre più preoccupanti le condizioni di salute della Regina Elisabetta. La Sovrana, che in queste ultime settimane si trova nella sua tenuta in Scozia a Balmoral, ha ricevuto il divieto dai medici di spostarsi a causa dei suoi problemi di mobilità. Ma ad allarmare ancora di più i sudditi sarebbero le visite sempre più frequenti del Principe Carlo, ritenute “molto insolite” dagli esperti reali.

Regina Elisabetta, i medici sono preoccupati: i divieti imposti

La Regina Elisabetta dovrà presto rinunciare a uno degli impegni più importanti per il suo ruolo. Purtroppo i medici infatti sono stati categorici: a causa delle sue condizioni di salute non potrà affrontare il lungo viaggio che dalla sua tenuta di Balmoral, in Scozia, la dovrebbe portare a Londra per nominare il nuovo Primo Ministro il mese prossimo.

“Alla Regina è stato consigliato di non viaggiare“, ha confessato una fonte vicino alla Famiglia Reale al Sun. “Potrebbe non essere la scelta migliore quella di far viaggiare la Regina per 48 ore, quando i Ministri possono facilmente raggiungere Balmoral”, ha aggiunto l’insider al magazine inglese.

È pur vero che l’ultima parola spetta a Elisabetta, che potrebbe sorprendere i suoi sudditi proprio come ha fatto durante il Giubileo lo scorso giugno. Le sue precarie condizioni di mobilità, che ormai stanno riducendo all’osso i suoi spostamenti, potrebbero comportare anche un cambiamento epocale per la Corona. La Regina ha baciato la mano al suo primo premier Winston Churchill nel 1952 a Heathrow, al ritorno dall’Africa dopo la morte di Re Giorgio VI, e da allora, ogni altro Primo Ministro si è recato a Buckingham Palace.

Per la prima volta nel lungo regno di Elisabetta II, le cose potrebbero cambiare: la Sovrana potrebbe non essere in grado di affrontare un viaggio di 1000 miglia, e per questo il prossimo premier inglese potrebbe recarsi in Scozia per una cerimonia storica che suggellerà il passaggio di poteri.

Le visite “insolite” del Principe Carlo: gli esperti reali si allarmano

Oltre ai divieti dei medici, ad allarmare particolarmente i sudditi sono le continue visite del Principe Carlo alla madre, che pare stia approfittando di ogni momento libero per passare del tempo con lei. Gli incontri non programmati alla tenuta di Balmoral infatti sarebbero “molto insolite”, come sottolineano gli esperti reali.

Da quasi un anno la Regina sta combattendo contro i suoi problemi di mobilità, condizione che sta preoccupando i suoi consiglieri a lei più vicini. Non è un caso che anche la tradizionale festa di benvenuto pubblica al suo arrivo a Balmoral è stata celebrata a porte chiuse, e da quando è arrivata nella sua residenza estiva non ha neanche partecipato alla messa della domenica, appuntamento irrinunciabile per lei.

Anche il Principe Andrea si è trasferito nella tenuta il giorno dopo l’arrivo della Regina, e pare che madre e figlio si intrattengano in intensi colloqui sul futuro della Corona. La giornalista Ingrid Seward, della rivista Majesty, ha spiegato: “È molto insolito che il Principe Carlo faccia questo tipo di visite improvvisate per vedere sua madre. Ma Carlo è una persona molto premurosa, e su chi altro può contare ora che il Principe Filippo se n’è andato?”.