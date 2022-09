La Regina Elisabetta non ce la fa: gli eventi che ha cancellato

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, il periodo buio è solo un ricordo: come è apparsa

C’è crescente preoccupazione per la salute della Regina Elisabetta, non solo da parte del popolo inglese, ma anche dalle fonti che circolano a Palazzo. In effetti, per la prima volta in 70 anni di Regno, non prenderà parte a uno dei suoi eventi preferiti, gli Highland Games. Oltretutto, il Principe Carlo è pronto a prendere il suo posto in veste di Reggente. L’annuncio è arrivato proprio nel momento in cui Sua Maestà ha vagliato tutte le opzioni, ma non se la sente di partecipare.

La Regina Elisabetta rinuncia agli Highland Games

Gli Highland Games sono un appuntamento imperdibile per il calendario della Regina Elisabetta: si tengono proprio vicino a Balmoral, la sua residenza preferita, dove ha vissuto tanti bei momenti. All’evento in questione non è mai mancata, insieme al Primo Ministro. La notizia di certo non conforta il popolo inglese, che al momento è preoccupato per i problemi di salute della Monarca: la ridotta mobilità l’ha costretta a rivedere i suoi impegni.

Secondo il Daily Mail, al momento la Regina Elisabetta sta “lottando” per tornare a camminare e soprattutto per continuare a prendere parte agli impegni istituzionali. Il Principe Carlo è al suo fianco. Nell’ultimo anno, è stato proprio lui a sostituire la Regina, in più occasioni. Come dimenticare la sedia vuota, con la Corona, un’immagine tanto forte quanto dolorosa? Dopo la morte del Principe Filippo, Elisabetta ha fatto un passo indietro, per la prima volta in 70 anni di Regno.

Perché la Regina Elisabetta sta cancellando i suoi impegni

Nessuna decisione viene presa senza un motivo. Soprattutto, senza vagliare tutte le ipotesi. Per la Monarchia Inglese, è di nuovo il tempo di affrontare la cosiddetta “ora più buia“. Naturalmente, la decisione della Regina Elisabetta di non presenziare agli Highland Games ha delle conseguenze da non sottovalutare. L’annuncio arriva dopo appena due giorni in cui Buckingham Palace ha dichiarato che sarebbe rimasta in Scozia per nominare il Primo Ministro a Balmoral.

Certo, sebbene i giochi siano classificati come un evento privato e non come un impegno pubblico, la preoccupazione c’è. Ed è forse per questo che si sta tanto discutendo del Principe Carlo in qualità di Reggente. Il Sun ha raccontato di come il Principe del Galles faccia delle visite mattutine regolarmente per vedere la Regina. Questi incontri non pianificati sono stati definiti “piuttosto insoliti“.

L’incontro della Regina Elisabetta con Boris Johnson

Nonostante abbia cancellato il suo impegno, la Regina Elisabetta ha scelto di incontrare Boris Johnson a Balmoral mercoledì 7 settembre, dal momento in cui ha presentato le sue dimissioni. C’è però una “novità”. Questi impegni ufficiali, infatti, vengono sempre svolti a Palazzo, a Buckingham Palace. Non a Balmoral. Un ulteriore aiuto e sostegno nei confronti della Sovrana.

Dal Giubileo di Platino, la Regina ha cercato di combattere i problemi di salute: si è ritirata per la tradizionale pausa estiva in Scozia, ma, almeno per il momento, non ci sono miglioramenti. Secondo il Daily Mail, continua a usare regolarmente il bastone da passeggio. Anche persino il Giubileo, si è sforzata per essere presente per il saluto finale sul balcone del Palazzo: un gesto che ha molto commosso i sudditi.