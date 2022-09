Regina Elisabetta, Carlo pronto a prendere il suo posto: cosa farà nel ruolo di reggente

Fonte: IPA Carlo e Camilla, prove da Sovrani: la Regina assente al Royal Maundy Service

Secondo le ultime indiscrezioni, le condizioni di salute della Regina Elisabetta le impediranno questo autunno di assolvere a tutti i suoi doveri; per questo il Principe Carlo potrebbe prendere a breve il ruolo di reggente. L’erede al trono presiederà a diversi impegni pubblici al suo posto nelle prossime settimane, come accaduto prima dell’estate, e potrebbe sostituirla persino, per la prima volta, negli incontri con il Primo Ministro.

La Regina Elisabetta cambia il protocollo per il Primo Ministro

Non ci sono notizie ufficiali sulla salute della Regina Elisabetta II, 96 anni, che non è ancora tornata a Londra dopo le tradizionali vacanze estive a Balmoral, in Scozia, ma proprio questa inconsuetudine ha riacceso le voci di un lento distacco della Sovrana dagli impegni pubblici.

Infatti, secondo l’esperta reale Angela Levin, ci sono molti segnali che farebbero pensare a un’imminente presa di potere del Principe Carlo nel ruolo di reggente. Elisabetta II non manca mai al suo incontro periodico con il Primo Ministro inglese, e le notizie riguardanti il prossimo, che avverrà a breve, sono contrastanti.

Qualcuno sostiene che sarà il figlio a sostituirla, per la prima volta nella storia, ma nelle scorse ore un portavoce di Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione che mette a tacere una volta per tutte questi rumors. La Regina romperà il protocollo, assegnando l’incarico al nuovo premier (che sarà annunciato il 5 settembre) per la prima volta dal 1908 lontano da Londra. Il vincitore tra la l’ex ministro delle Finanze Rishi Sunak e la ministra degli Esteri Liz Truss, si recherà proprio a Balmoral il 6 settembre, giorno dopo l’elezione, per l’incontro con Sua Maestà.

Problemi di mobilità, spiega il comunicato, una notizia che rinsalda dunque i timori sulla sua salute, e le probabilità che Carlo, dopo decenni di attesa, diverrà reggente a breve, prima di salire (finalmente?) sul trono come Re.

Carlo a breve reggente: quali saranno i suoi compiti

Elisabetta, intanto, non lascia lo scettro, anzi, il voler incontrare comunque il futuro Primo Ministro è un segnale forte, che ci indica che se anche suo figlio apparirà d’ora in poi in pubblico al suo posto, sarà lei a mantenere il comando.

In cosa consisterà, dunque, il ruolo di reggente per il Principe Carlo? Prima di tutto, come accennato, se sua madre dovrà rinunciare a presenziare agli eventi ufficiali, lui sarà il suo sostituto, non delegando nulla a William o Kate, in quanto fungerà da rappresentante della Regina stessa.

Il Primo Ministro non potrà certo recarsi settimanalmente in Scozia (se per ora Elisabetta II resterà a Balmoral), e quindi sarà sempre il reggente a mantenere i rapporti con il Governo, un delicatissimo gioco di equilibri nel quale, per ora, non avrà voce, e farà solo da messaggero. Questo sempre che la Sovrana non gli dia carta bianca in alcuni campi, e a quel punto sarebbe più giusto ritirarsi, come hanno fatto altri Re e Regine d’Europa, e lasciare i pieni poteri a Carlo.

Gli esperti ipotizzano che questa situazione potrebbe creare ulteriore instabilità in un paese che non sta vivendo un momento facile, con l’imminente cambio al potere. Carlo, senza il pieno comando, riuscirà a mantenere quel clima di pacatezza e unione che è stato costruito in questi 70 anni da sua madre?