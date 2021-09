Kate e William a Balmoral con i figli: la dolce sorpresa della Regina

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Come da tradizione, prima della fine dell’estate Kate Middleton e William si sono recati a Balmoral assieme ai loro bambini, per fare visita alla Regina Elisabetta II. Nella tenuta reale hanno trovato ad attenderli una dolcissima sorpresa, che ha sicuramente conquistato i cuori dei più piccini.

A parlarne è Katie Nicholl, un’esperta della Royal Family: sulle pagine di Vanity Fair, ha rivelato che la Regina ha sempre dei pensierini per i suoi cari. Quando i nipoti le fanno visita presso il suo splendido castello scozzese, è solita lasciare loro in camera dei piccoli regali, scelti da lei personalmente. Un’abitudine che, ormai da diversi anni, si è estesa anche ai suoi pronipoti. Dev’essere stata davvero una bella sorpresa per George, Charlotte e Louis.

I figli di Kate e William torneranno presto a scuola, dopo un anno difficile a causa della pandemia. Ma prima di riprendere i loro studi, hanno potuto trascorrere qualche ultimo giorno di spensieratezza nella tenuta di Balmoral. Qui, l’ultimo fine settimana di agosto, i duchi di Cambridge si recano a fare visita alla Regina Elisabetta II, e quest’anno non ha fatto eccezione: secondo quanto una fonte avrebbe raccontato alla Nicholl, la Sovrana aveva atteso a lungo questo momento.

George, Charlotte e Louis si sono divertiti tantissimo tra le verdi campagne scozzesi, impegnati in mille attività all’aria aperta. Pare che Kate e William abbiano concesso loro lunghe passeggiate tra i boschi, cavalcate e corse sfrenate in bici: per il duca, questo è un vero e proprio ritorno alla sua infanzia, quando soleva trascorrere le sue vacanze estive proprio a Balmoral. Solo qualche mese fa, durante il suo discorso d’apertura dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, aveva affermato: “I miei figli sanno già quanto la Scozia sia cara ad entrambi, e anche qui stanno iniziando a costruire i loro ricordi felici“.

Ma i duchi di Cambridge non sono stati gli unici ad aver soggiornato nella tenuta scozzese della Regina, nel corso dell’estate. A metà agosto, la Principessa Eugenia è arrivata a Balmoral assieme al marito Jack Brooksbank e al loro figlioletto August, proprio per far visita ad Elisabetta. Secondo alcune fonti, anche il Principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson avrebbero trascorso qualche giorno in Scozia, così come il Principe Carlo in compagnia di Camilla.