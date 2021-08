Eugenia di York rischia grosso per aiutare Harry nella stesura del suo libro

Eugenia di York rischia grosso per aiutare Harry. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Daily Express, la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson avrebbe accettato di aiutare il cugino. Il marito di Meghan Markle, come è ormai noto, è alle prese con la scrittura della sua autobiografia che promette di dare scandalo e mettere in difficoltà, ancora una volta, la famiglia reale.

Ad aiutarlo Eugenia di York, da sempre molto amica sia di Harry che di Meghan. Dopo la Megxit infatti è stata l'unica a intrattenere rapporti con la coppia e in occasione del compleanno della Markle, al contrario di Kate Middleton, ha aderito al suo progetto per le donne. Per gli esperti reali però la scelta di Eugenia potrebbe costarle cara, tanto da costringerla a un "esilio" a causa dei contrasti con la Royal Family.

"Eugenie lo sta aiutando con il libro, speriamo solo per il suo bene che anche lei non debba vivere in esilio quando il resto della famiglia reale si arrabbierà", ha spiegato Kate Thornton, esperta reale. Il contenuto del libro, secondo fonti di Palazzo, sarà controverso, così tanto che la Regina sarebbe già corsa a ripari, organizzando una riunione di emergenza a Balmoral con Kate Middleton e William.

"Eugenie sta giocando con il fuoco - hanno rivelato gli esperti -. Se fosse coinvolta nella pubblicazione sarebbe in grave pericolo". Per Russel Myers, editore reale di The Mirror: "Nessuno ne uscirà illeso qui. Forse questa è una sorta di terapia per Harry in cui può sfogarsi, ma nessuno nella famiglia reale ne uscirà illeso". In base alle prime rivelazioni si tratterà di un "resoconto definitivo" delle "esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita" di Harry.

Dopo l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey insieme a Meghan Markle, Harry non ha risparmiato accuse e frecciatine alla famiglia reale. Dopo anni di silenzio, il secondogenito di Diana avrebbe deciso di raccontare i retroscena della sua vita a Corte, puntando il dito contro chi - come Carlo - dopo la morte della madre non ha saputo aiutarlo e supportarlo. L'influenza di Eugenia di York nel libro potrebbe causare nuove tensioni nella Royal Family e provocare un vero e proprio terremoto.