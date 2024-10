Meghan Markle ha una “potenziale arma” che potrebbe distruggere la royal family

Fonte: IPA Meghan Markle

La vendetta è un piatto che va servito freddo. E Meghan Markle sarebbe pronta a dare il colpo di grazie alla monarchia britannica che ha già scosso in passato. Soprattutto ora che il suo matrimonio con il Principe Harry non sta attraversando un buon momento. I Sussex starebbero affrontando una profonda crisi, che li starebbe allontanando sia privatamente sia professionalmente. A provarlo i numerosi e diversi eventi a cui partecipano da settimane separatamente e l’assenza della fede nuziale al dito di Meghan. L’ex attrice sarebbe in possesso di una “potenziale arma” in grado di danneggiare Re Carlo, il Principe William, Kate Middleton e altri membri della royal family.

Il diario segreto di Meghan Markle: prima il divorzio, poi la vendetta?

L’ultima apparizione da “solista” di Meghan Markle ha scatenato le voci di una crisi matrimoniale con il Principe Harry. Non solo: la Duchessa di Sussex ha visitato la scorsa settimana un ospedale di Santa Barbara, in California, dove non è passato inosservato un dettaglio più che significativo: l’ex attrice non indossava la fede nuziale, cosa piuttosto insolita per lei. Un’assenza pesante che ha rafforzato la teoria di molti: Harry e Meghan starebbero vivendo vite separate, a livello professionale e personale. E nel bel mezzo di questa situazione difficile, una royal expert ha parlato della “potenziale arma” di Meghan per destabilizzare la Corona, da utilizzare molto probabilmente in caso di divorzio.

Ebbene, a quanto pare, Meghan Markle sarebbe in possesso di un diario segreto scritto durante gli anni a corte. “Una potenziale arma nelle mani di Meghan se sentisse il bisogno di cercare vendetta – ha spiegato ad OK! l’esperta reale Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC. Un libro che potrebbe diventare un memoir, come fatto da Harry con Spare. Un’autobiografia che ha infastidito molto i Windsor e quella di Meghan – ancora oggi assai sgradita dalle parti di Londra – potrebbe fare anche peggio.

Sempre la Bond ha però assicurato che per il momento, a parte grossi colpi di scena, Meghan non sembra intenzionata ad alimentare ancora di più il conflitto con la famiglia del marito. A dimostrarlo è soprattutto il comportamento tenuto negli ultimi anni: dopo l’intervista con Oprah Winfrey e il documentario su Netflix, la Markle non ha più parlato apertamente dei Windsor.

“Si è comportata con discrezione e dignità – ha fatto notare la royal expert – Penso che stia guardando avanti, non indietro, e stia andando avanti con la sua vita”. Tra i suoi prossimi progetti: un cooking show su Netflix e suo marchio di lifestyle American Orchard Riviera.

A Meghan Markle sono state “tagliate le ali”

Jennie Bond ha poi rivelato altri segreti sul rapporto tra Meghan Markle e i Windsor. Un rapporto fin da subito controverso. “Meghan avrebbe potuto essere un grande onore per la famiglia reale: è una donna indipendente e schietta, con la sua carriera, i suoi pensieri, le sue iniziative di beneficenza e le sue cause. – ha osservato l’esperta – Avrebbe potuto essere esattamente ciò di cui una monarchia moderna ha bisogno. Penso che la monarchia non abbia agito con la cautela che avrebbe dovuto”.

Ma Meghan “è a detta di tutti un po’ una diva. Non le è piaciuto quello che ha visto, e non le è piaciuto che le venissero tagliate le ali”, ha aggiunto la Bond. La Markle si sentiva molto limitata all’interno della royal family e i suoi modi – così lontani dalla rigida etichetta reale – non hanno di certo aiutato. Così come lo scarso feeling con la cognata Kate Middleton, con la quale ha avuto diversi disaccordi in passato.