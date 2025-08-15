Kate Middleton, Meghan Markle le ruba il look nel suo nuovo progetto tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Anche se sono ormai divise da chilometri di distanza, la presunta rivalità fra Kate Middleton e Meghan Markle continua a fare discutere. Questa volta al centro delle polemiche è finito il look sfoggiato da Meghan Markle per il suo nuovo progetto televisivo realizzato in collaborazione con Netflix.

Meghan Markle ruba il look a Kate Middleton

I fan della Royal Family hanno notato immediatamente un dettagli riguardante le prime immagini di With Love, Meghan, la serie tv disponibile su Netflix in cui la duchessa di Sussex invita amici e ospiti famosi nella sua tenuta in California, per condividere segreti e consigli su ospitalità, cucina e giardinaggio. Nelle immagini della seconda serie dello show, Meghan indossa un maglione bordeaux morbido e a coste del marchio francese it-girl Sézane. Si tratta dello stesso capo che Kate Middleton aveva indossato nel 2023, in un altro colore, in occasione di una visita alla Nottingham Trent University.

Si tratta di una casualità – si chiedono in tanti – o dell’ennesima sfida di Meghan Markle nei confronti di Kate. La moglie di William d’altronde è spesso finita nel mirino della duchessa. Le due, un tempo amiche, si sarebbero allontanate sempre di più dopo la scelta di Meghan e Harry di lasciare Londra per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. D’altronde non sarebbe la prima volta che Meghan lancia una frecciatina alla cognata, responsabile di aver reso ancora più complicato il suo periodo nella Royal Family.

La guerra fra Meghan Markle e Kate Middleton

La guerra fra Meghan Markle e Kate Middleton, d’altronde, ha radici profonde e a parlare del litigio fra le due, avvenuto poco prima delle nozze di Meghan con Harry, era stato proprio il secondogenito di Diana e Carlo. A parlarne nel suo libro Spare era stato, qualche tempo fa, proprio Harry che aveva descritto la freddezza di William e Kate nei confronti di Meghan. La situazione poi era peggiorata durante i preparativi per le nozze della coppia, quando era scoppiato un litigio per via del vestito da damigella di Charlotte.

“A quanto pare c’è stato un problema con gli abiti delle damigelle. Dovevano essere modificati. Gli abiti, che erano di alta moda francese, erano stati cuciti a mano in base alle misure, quindi non c’era da stupirsi che avessero bisogno di modifiche”, aveva raccontato. Da lì sarebbe iniziato un litigio prima telefonico, poi faccia a faccia fra le due donne. A niente sarebbero serviti i tentativi di riappacificarsi, soprattutto dopo l’intervento di William e l’intromissione di Camilla che, come ha affermato Harry, avrebbe cercato per anni di passare alla stampa informazioni negative sugli altri membri della Royal Family per assicurarsi una copertura mediatica positiva.

Oggi Meghan Markle e Harry non fanno più parte della Famiglia Reale e si sono trasferiti in California per vivere la loro esistenza in tranquillità, fra progetti televisivi, memoriali e la creazione di alcune fondazioni. La rivalità fra Meghan e Kate però continua, anche a distanza, fra frecciatine e ripicche, in una guerra che, almeno per ora, non sembra destinata a terminare.