Harry a New York senza Meghan Markle, incontro con la sorella segreta

Harry a New York senza Meghan Markle ne approfitta per un incontro privato con la sorella, figlia segreta di Carlo e Diana

Harry si trova a New York per promuovere le sue attività filantropiche. Ma questo viaggio in solitaria, Meghan Markle non lo ha stranamente accompagnato, pare sia stato anche l’occasione per un incontro privatissimo con sua sorella segreta. Una storia complicata, ma procediamo con ordine.

Harry, gli impegni a New York

Harry è andato a New York, ha partecipato a importanti eventi dove ha promosso i viaggi green e si è occupato di sostenibilità, ha parlato dei pericoli legati al consumo di contenuti online da parte dei bambini, rivelando la tenera videochiamata che ha fatto a Meghan Markle e ai suoi figli Archie e Lilibet, si è incontrato con la Regina Mathilde del Belgio e soprattutto ha partecipato ai Diana Awards, che celebrano quest’anno il loro 25° anniversario, un evento-omaggio a sua madre, scomparsa prematuramente nel 1997.

Meghan Markle, perché non ha accompagnato Harry

Tutto questo Harry lo ha fatto senza Meghan Markle, perché lei è rimasta in California coi bambini. Una assenza che è apparsa subito sospetta, almeno per un paio di buoni motivi.

Il primo è che la Duchessa del Sussex ama stare sotto le luci della ribalta, specialmente quando viene presentata come una filantropa e una benefattrice del mondo. In tal senso, il viaggio a New York sarebbe stato perfetto per lei. Ma, in questo caso, avrebbe avuto solo il ruolo di accompagnatrice e dunque può essere che vi abbia rinunciato per non stare all’ombra del marito.

Il secondo è che si tratta di una trasferta all’interno degli Stati Uniti e non di un ritorno in Gran Bretagna dove Meg non vuole più rimettere piede. In più, ai Sussex, come agli altri ospiti illustri del summit sul clima, è garantita la scorta. Per tanto non c’era nemmeno il problema della sicurezza.

Lady Markle però ha deciso comunque di non accompagnare Harry. Accantonata l’ipotesi del divorzio, ormai sorpassata, Philip Dampier, commentatore reale, ha giustificato l’assenza di Meghan dicendo che il Principe si sta prendendo il suo spazio, vuole essere indipendente dalla moglie e costruire il proprio futuro affrancandosi da lei.

Harry, l’incontro con la sorella segreta

C’è poi un’altra spiegazione del perché Harry sia andato a New York da solo. Si tratta solo di voci e la storia ha dell’incredibile.

Harry avrebbe approfittato del viaggio nella Grande Mela per andare a trovare sua sorella. Eppure, come è noto, Harry ha solo un fratello, William. Questa presunta sorella sarebbe la figlia segreta di Carlo e Diana. La donna si chiamerebbe Sarah e sarebbe stata concepita prima del matrimonio tra il Re britannico e la Principessa.

La storia di Sarah è molto particolare e ovviamente non è mai stata confermata. Ricostruita attraverso indiscrezioni, documenti e testimonianze, prima del matrimonio con Carlo, la Regina Elisabetta avrebbe preteso che si verificasse la verginità e la fertilità di Diana per garantire un erede al trono britannico. Dunque, la fece visitare dal ginecologo di Corte, Sir George Pinker, che le prelevò due ovuli e li fecondò con il seme di Carlo.

Al termine del test Elisabetta II ordinò la distruzione degli ovuli, ma la sua richiesta non fu eseguita. Non è noto di chi sia stata la responsabilità, sta di fatto che è nata Sarah. Pare che anche William e Kate Middleton l’abbiano incontrata qualche anno fa, quando era ancora viva la Regina, durante un loro viaggio a New York.

Carlo, dunque, oltre a William e Harry, avrebbe una figlia, Sarah, avuta da Diana, ma anche un figlio, Simon Dorante-Day, avuto da Camilla nel 1969.