Meghan Markle compie 40 anni: il gesto glaciale di Kate Middleton

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Meghan Markle compie 40 anni, ma a far discutere sono soprattutto gli auguri glaciali di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge e il marito hanno deciso di augurare buon compleanno alla moglie di Harry in un modo inedito. Invece di dedicare un post su Instagram all’ex attrice, hanno pubblicato una semplice foto nelle Stories con auguri che dureranno appena 24 ore per poi scomparire.

Una scelta fatta anche dalla Regina e che indica, in modo netto e inequivocabile, la distanza fra i Sussex e la famiglia reale. Sono lontani i tempi in cui Harry e Meghan apparivano felici negli eventi pubblici e a ricordare quei momenti sono proprio le foto scelte dalla Sovrana, dai Cambridge e da Carlo che hanno postato foto tratte dal Royal Tour dei Sussex.

Oggi quei momenti sono solo un ricordo. Harry e Meghan ormai sono lontani, negli Stati Uniti, e decisi a vivere la loro vita lontano dalla Corona. Nemmeno la nascita di Lilibet Diana, chiamata così in onore della Regina è riuscita a riavvicinare i Sussex alla Royal Family. William d’altronde non riesce a perdonare Harry per aver voltato le spalle alla famiglia, rilasciando interviste scottanti come quella a Oprah Winfrey. Carlo è rimasto così ferito dalle accuse del figlio, che ha raccontato di essere rimasto solo dopo la morte di Diana, da non volerlo più incontrare.

Se la Regina ha optato per un atteggiamento più diplomatico nei confronti del nipote, tutta la freddezza della famiglia reale è stata chiara durante il viaggio di Harry a Londra per l’inaugurazione della statua in onore di Lady Diana. Il principe è rimasto solo pochi giorni in Inghilterra, volando subito dopo a Los Angeles dalla famiglia. L’unica che sembrava ancora disposta a offrire una chance ai Sussex era Kate Middleton.

Negli ultimi mesi la duchessa aveva cercato più volte un contatto con Meghan Markle, ma l’ultimo gesto in occasione del compleanno della cognata sembra segnare un ritorno delle tensioni. Non è ancora chiaro cosa si accaduto, di certo fra Meghan e la famiglia reale è ancora guerra aperta. Lo dimostra la freddezza negli auguri di compleanno e la scelta dare importanza il meno possibile a questa ricorrenza.