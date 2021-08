Kate e William, per loro cambia tutto: “Stanno cercando casa a Windsor”

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Kate e William sono sempre più vicini al “traguardo”: stanno considerando seriamente di trasferirsi a Windsor. Questa decisione comporta il loro desiderio di rimanere vicino alla Regina Elisabetta: è molto probabile che si stiano preparando per il futuro da Re e Regina d’Inghilterra. Oltre alla casa, stanno anche valutando delle sistemazioni adatte ai propri figli – George, Charlotte e Louis – dunque stanno vagliando ogni opzione possibile.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono pronti per iniziare un nuovo futuro. Dopotutto, William si sta preparando da quando è nato: Kate, invece, ci è portata in modo naturale. A rivelare in anticipo i loro piani è stato il Mail on Sunday. Una fonte vicino ai Duchi ha spifferato ai tabloid che stanno osservando alcune abitazioni: devono però rispettare determinate condizioni, non solo dunque ritrovarsi più vicini alla Regina Elisabetta. Anche la zona deve essere adatta per crescere i figli nel migliore dei modi possibili.

È molto probabile che, nel corso del 2022, Kate e William riceveranno maggiori impegni e assumeranno un “ruolo senior” all’interno della Royal Family. Tra le possibili proprietà che stanno considerando, c’è anche il “Fort Belvedere”, dove Re Edoardo VIII firmò i documenti per l’abdicazione nel 1936. Di certo il Belvedere ha una storia importante alle spalle, oltre che alcune curiosità imperdibili. Secondo Re Edoardo, infatti, dalla cima della torre più alta, si “poteva vedere la cupola della cattedrale di San Paolo con il cannocchiale”.

Per il momento, però, nulla è ancora certo: alcune fonti da Palazzo, in ogni caso, ribadiscono che la Monarchia si sta preparando a grossi cambiamenti. Negli anni a venire, tanti aspetti saranno rivoluzionati. Allo stato attuale delle cose, i Cambridge si stanno dividendo tra la casa londinese a Kensington Palace e la suggestiva casetta di campagna di Anmer Hall nel Norfolk.

La scelta di trasferirsi a Windsor avrebbe in ogni caso anche altri vantaggi. Avvicinerebbe i Duchi ai genitori di Kate. Oltretutto, dopo la scomparsa del Principe Filippo ad aprile, è abbastanza scontato pensare che la Regina desideri trascorrere più tempo possibile con William e i suoi pronipoti. In questo modo, potrà anche continuare a istruire William e Kate. Il popolo inglese, dopotutto, chiede ormai a gran voce l’incoronazione del figlio del Principe Carlo e di Lady Diana, che rappresenterebbe una Monarchia moderna.