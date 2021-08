Kate Middleton, la scelta di Carlo che cambia la vita dei suoi figli

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Le scelte prese da Harry hanno profondamente colpito l’opinione pubblica e, soprattutto, la Famiglia Reale inglese. A quanto pare, inoltre, sono state determinanti per spingere il Principe Carlo a prendere importanti decisioni che si ripercuoteranno anche sui figli minori di Kate e William, Charlotte e Louis, rispettivamente 6 e 3 anni.

Da tempo ormai, Carlo d’Inghilterra ha ben chiaro in mente il modello di monarchia che vuole realizzare e a cui darà vita una volta che sarà salito sul trono. Innanzitutto, il suo scopo è quello di ridurre al minimo i membri della Famiglia Reale che si occuperanno di presenziare agli eventi e che svolgeranno compiti ufficiali.

E muovendosi su questa via, è già pronto a prendere decisioni scomode, come quella di non realizzare uno degli ultimi desideri di suoi padre, il Duca di Edimburgo, venuto a mancare proprio nei mesi scorsi. Ma le sue scelte, influenzeranno anche al vita di William e Kate, in particolare dei loro figli più piccoli, Charlotte e Louis.

Se, infatti, George è destinato a diventare Re e, pertanto, crescendo dovrà avere una preparazione e una formazione su misura e prendere parte agli impegni che richiederanno la sua presenza, i suoi fratelli sono un po’ più lontani come posizionamento nella linea di successione. Carlo, così, è intenzionato a svincolarli e a regalargli maggiore libertà: se confermerà la sua scelta, saranno meno coinvolti e, anche se non potranno godere di tutti i privilegi, saranno sollevati da molti degli obblighi istituzionali. A rivelarlo Ingrid Seward al settimanale Newsweek, autrice del testo biografico’ Prince Philip Revealed’ ed esperta reale.

Una scelta che il Principe avrebbe preso anche per via del terremoto provocato dall’allontanamento spontaneo di Harry e Meghan. Carlo, infatti, riflettendo sulla situazione, avrebbe fatto un mea culpa, rendendosi conto di quanto la vita a corte sia stata particolarmente difficile per il suo secondogenito.

La mancanza di libertà, l’attenzione mediatica costante, la necessità di dover tenere fede ai doveri anche al costo di mettere a repentaglio la felicità della sua famiglia, hanno portato Harry a scappare in California e a rilasciare pesanti dichiarazioni, provocando una vera e propria crepa nella Famiglia Reale.

Il Principe Carlo vuole evitare di ripetere gli stessi errori anche con i suoi nipoti. Per Kate Middleton e William ciò potrebbe essere un grande cambiamento. I due, infatti, stanno educando con fermezza tutti i loro figli, seppur facendogli sentire sempre il loro supporto e il loro affetto, per prepararli ad affrontare con sicurezza la vita di corte. Se ne saranno, invece, meno coinvolti, Charlotte e Louis avranno, in futuro, un’autonomia (anche lavorativa) molto più ampia rispetto a quella di George.

Kate e William come accoglieranno questa decisione? Saranno felici della scelta del Principe Carlo o pretenderanno lo stesso trattamento per tutti i loro figli?