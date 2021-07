Principe Carlo: l’ultimo desiderio del padre che non vuole esaudire

editato in: da

Il Principe Carlo piange in pubblico per il padre Filippo

Per il Principe Carlo è un periodo di grandi cambiamenti e, soprattutto, di problemi, piccoli e grandi, da risolvere. Dopo la morte del padre, il Duca di Edimburgo, e con la Regina Elisabetta intenzionata a delegare sempre più responsabilità agli altri membri della Famiglia Reale, deve tenere ben salde le redini della Monarchia, tenendo fede ai suoi principi.

I grattacapi sono, quindi, all’ordine del giorno e uno deriva proprio dalle ultime volontà espresse dal Principe Filippo, che potrebbero causare un’altra grave spaccatura in famiglia. A quanto pare, infatti, il marito della Regina Elisabetta, prima di morire, avrebbe chiesto al suo primogenito ed erede al trono, di rinunciare al titolo che gli spetterebbe di diritto, quello di Duca di Edimburgo.

Ad ereditare il titolo, secondo le volontà del Principe Filippo, sarebbe dovuto essere, invece, il figlio minore Edoardo, divenuto Conte di Wessex quando ha sposato la moglie Sophie, nel 1999. Già allora, infatti, a lui era stato promesso il titolo di Duca di Edimburgo, che avrebbe ricevuto alla morte del padre. Una promessa che, ad oggi, non è ancora stata mantenuta e che potrebbe essere infranta definitivamente.

Quello di Carlo non è solo puro egoismo e voglia di far valere un suo diritto anche a discapito delle volontà del Principe Filippo. La concessione del titolo al fratello Edoardo, infatti, si scontra con la sua visione di Monarchia che vorrebbe attuare una volta che avrà ereditato il trono. La sua idea è quella di ridurre drasticamente il numero di membri attivi della Famiglia Reale e, per questo, è riluttante ad elargire titoli.

Una scelta, quella del Principe Carlo, che, qualora fosse portata fino in fondo, scontenterebbe profondamente Edoardo, che con il padre ha condiviso momenti piacevoli e molti principi e che si sta impegnando attivamente per sostenere la Regina Elisabetta dopo la morte del Duca di Edimburgo.

Una lite che si sommerebbe, inoltre, a quella con Harry e Meghan, che ormai lontani da Londra continuano a lasciare a bocca aperta il mondo intero con le loro dichiarazioni e che con l’erede al trono sembrerebbero essere ai ferri corti. Cosa farà il Principe Carlo? Cederà, cercando di tenere saldi rapporti con i membri della sua famiglia o terrà fede alle sue idee ad ogni costo?