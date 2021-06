Sophie di Wessex, la rivelazione su Harry: “Siamo ancora una famiglia”

editato in: da

Vax Live, Meghan in rosso è stupenda: il vestito-camicia col pancione

Sophie di Wessex parla del rapporto con il principe Harry e svela cosa sta accadendo nella famiglia reale. In una lunga intervista al Telegraph. Figlia di Edoardo, ultimogenito della Regina Elisabetta, Sophie è il braccio destro della Sovrana con cui ha un rapporto speciale.

La donna ha rivelato di aver avuto con Harry una lunga conversazione poco prima dei funerali di Filippo. Sophie e il nipote della Regina si sarebbero incontrati in segreto per discutere riguardo quanto accaduto negli ultimi mesi. Non è chiaro cosa si siano detti, ma ci sarebbe stato un chiarimento, tanto che Sophie ha svelato: “Siamo ancora una famiglia e lo saremo sempre, qualunque cosa accada”.

Segno che la Royal Family non ha nessuna intenzione di abbandonare Harry e che la Regina è decisa a ricucire la frattura con i Sussex. Non sarebbe della stessa idea Carlo che, furioso per le parole del figlio, avrebbe scelto di tagliare i ponti con la nuora e Harry.

D’altronde il secondogenito di Diana non ha riservato parole tenere al padre. Nel corso dell’intervista a Oprah Winfrey ha criticato la sua incapacità di difendere lui, la moglie e il nipote, affermando che non avrebbe più risposto alle sue chiamate dopo la Megxit. “Mio padre e mio fratello sono in trappola – ha spiegato -, non hanno davvero una vita. Ho grande compassione per loro per questo motivo […] Mi ha deluso – ha aggiunto parlando di Carlo – perché lui ha affrontato delle cose simili a quelle che ho affrontato io e conosce quella sofferenza. E Archie è suo nipote. Gli vorrò sempre bene, certamente. Ma sono successe troppe cose”.

Le parole di Sophie di Wessex arrivano dopo le indiscrezioni secondo cui Kate Middleton sarebbe decisa a fare da paciere fra Harry e William. La duchessa di Cambridge, che già dopo i funerali aveva spinto i fratelli a parlare, starebbe spingendo il marito a riavvicinarsi al fratello minore. I due, legatissimi dopo la morte dell’amata mamma Diana, negli ultimi anni si sono allontanati sempre di più, fra scandali, interviste e accuse da parte di Harry che si è sentito abbandonato dalla famiglia reale.