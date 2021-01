Sophie di Wessex, la nuova favorita della Regina Elisabetta dopo la Megxit

editato in: da

L’addio di Meghan e Harry alla Famiglia Reale e ai suoi numerosissimi impegni ha lasciato un vuoto non solo affettivo, ma anche organizzativo. In questi ultimi mesi la Regina Elisabetta è riuscita a gestire tutto in modo magistrale, facendo sentire sempre più spesso la sua presenza e la vicinanza ai britannici, specie durante i momenti più duri della pandemia, ma è riuscita anche a trovare i perfetti sostituti per il lavoro che i reali devono continuare a portare avanti.

Si tratta di Sophie di Wessex e del Principe Edoardo, già nel cuore della sovrana da tempo. Sophie, in particolare, secondo molti è sempre stata la favorita di Elisabetta II e quindi non stupisce il fatto che ora Sua Maestà sembri intenzionata a darle sempre più spazio.

Stando alle rivelazioni dell’esperta di reali Angela Levin su The Express, il conte e la contessa di Wessex sarebbero “molto desiderosi” di svolgere un ruolo più importante all’interno della Famiglia Reale e anzi, in un primo momento erano persino rimasti male perché si erano sentiti esclusi. Ora invece la coppia si sarebbe mobilitata per subentrare agli incarichi svolti da Harry e Meghan, per la gioia di Sua Maestà che adorerebbe Sophia, una donna ritenuta “una gran lavoratrice e implacabile”.

Pare addirittura che negli ultimi mesi il Principe Edoardo e la consorte vivano a Windsor, molto vicino alla Regina e che già prima della chiusura imposta dalla pandemia le due donne andassero in chiesa insieme. Sophie avrebbe anche “imparato a cavalcare in modo da poter andare a cavallo con Sua Maestà”, rivela l’esperta. A conferma di quanto detto finora anche il fatto che la coppia fosse tra i membri della famiglia reale che poco tempo fa si è riunita fuori dal castello di Windsor, insieme a Kate Middleton e William, al Principe Carlo e Camilla e alla Principessa Anna.

La notizia in fondo non sorprende, se si considera che già ben prima della Megxit la Regina Elisabetta e Sophie di Wessex avevano stretto un legame speciale, al punto che i bene informati sostengono che quest’ultima chiami la suocera “mamma” e che da tempo sia “la favorita” di Sua Maestà. Chissà come Harry e Meghan prenderanno questa sostituzione, che segnerebbe certamente la fine dei loro rapporti con la Corona, perlomeno da un punto di vista ufficiale.