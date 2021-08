Kate Middleton e William preoccupati per George: colpa di Harry

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Kate Middleton e William sono sempre più preoccupati per George. A svelarlo è News Weekly, secondo cui i Cambridge avrebbero forti dubbi riguardo il futuro del loro primogenito. Tutto a causa delle ultime rivelazioni di Harry che, ormai lontano dalla Royal Family, ha criticato pubblicamente l’educazione reale ricevuta negli anni della sua crescita.

Harry ha parlato di “dolore genetico”, riferendosi all’educazione ricevuta da Carlo che, a quanto pare, sarebbe stato molto duro e freddo con i figli anche dopo la morte di Lady Diana. Un atteggiamento che avrebbe causato profondi traumi e ferite in Harry, così tanto che il principe, anni dopo, avrebbe scelto di abbandonare la Corona proprio per evitare una sofferenza futura ai figli.

Le parole di Harry avrebbero toccato profondamente William e Kate, tanto da spingerli a riflettere sul futuro di George. Terzo in linea di successione al trono, il figlio dei Cambridge ha già sperimentato cosa significa finire sotto i riflettori. Durante la finale degli Europei di calcio, le immagini del bambino sugli spalti, deluso per la mancata vittoria dell’Inghilterra, hanno fatto il giro del mondo. George è stato deriso e preso in giro con numerosi meme e battute che hanno ferito i suoi genitori. “Sono nervosi per ciò che riserva il futuro a George”, ha svelato una fonte.

Robert Lacey, biografo reale, nel libro Battle of Brothers, ha affermato che i Cambridge starebbero ancora ragionando riguardo il futuro di George. La coppia sarebbe indecisa se mandare il piccolo in collegio come accaduto a William e Harry, per timore di commettere gli errori compiuti da Carlo. Attualmente George frequenta la Thomas’s School di Battersea di Londra insieme alla sorella minore, Charlotte. “William e Kate volevano che il figlio ricevesse una normale educazione familiare – ha svelato la fonte -. Sta crescendo in un’epoca diversa dai suoi genitori. I tempi sono cambiati da allora. Non c’erano i social media o i troll di internet quando William e Kate erano bambini”.

Kate e William non hanno mai replicato alle parole di Harry e lo stesso ha fatto Carlo che ha preferito il silenzio a una smentita pubblica. Oggi però scopriamo che le dichiarazioni del secondogenito di Diana avrebbero colpito i Cambridge più di quanto avrebbero confessato.