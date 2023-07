Kate e William, un’estate diversa: la vacanza che omaggia Elisabetta

È tempo di vacanze per tutti, reali compresi. Le vacanze del principe William e della principessa Kate, però, saranno diverse dal solito e, per la prima volta, romperanno la tradizione della famiglia Windsor. Questa è la prima estate senza la regina Elisabetta e l’affezionato nipote, assieme a moglie e figli, è intenzionato a compiere un viaggio in suo ricordo.

Dove andranno in vacanza i Windsor

Kate e William sono soliti trascorrere le vacanze estive in famiglia, nei pressi di Sandringham o Anglesey, non molto distante da Londra. Quest’anno, però, hanno deciso di viaggiare, ma senza oltrepassare i confini del Regno Unito, per carità. Al momento, i principi si trovano nell’amena residenza in campagna di Adelaide Cottage, circondata da un immenso giardino verde e a pochi passi dal Windsor Great Park. Qui, assieme ai piccoli George, Charlotte e Louis trascorrono piacevoli giornate tra passeggiate e biciclette. Ma le valigie sono pronte e la famiglia reale si appresta a partire verso il Galles e la Scozia.

Un viaggio in ricordo di Elisabetta

Per ricordare la nonna venuta a mancare lo scorso settembre, William e Kate trascorreranno un po’ di tempo in Scozia, al castello di Balmoral, la residenza reale preferita da Elisabetta, dove la regina trascorse numerose estati in compagnia dei nipoti e i suoi ultimi giorni prima di morire. Ad attenderli, ci sarà anche Re Carlo, che in quel luogo ricco di ricordi celebrerà il ricordo della madre.

“La Scozia è luogo di alcuni dei miei ricordi più felici, ma anche di quelli più tristi – ha dichiarato il principe William qualche tempo fa – Ero a Balmoral quando mi è stato detto che mia madre era morta. E nei più duri giorni di lutto ho trovato conforto e calore nelle campagne scozzesi”.

La Scozia è anche il luogo dove, ormai vent’anni fa, William e Kate si conobbero per la prima volta: “Non c’è bisogno di dire che la città dove hai incontrato la tua futura moglie occupa un posto speciale nel tuo cuore”. Così, Balmoral e la Scozia potrebbero diventare luogo del cuore anche per i piccoli di casa Windsor: “George, Charlotte e Louis sanno già quanto la Scozia sia cara a entrambi e stanno iniziando anche loro a costruire i loro ricordi felici qui”.

E una capatina a casa di nonna Carole

Carlo e Camilla non saranno però i soli nonni frequentati dai Windsor quest’estate. I nonni materni, i genitori di Kate, Carole e Michael (che si preparano a ricevere un altro nipotino dal figlio James) hanno da poco venduto la loro attività, la società organizzatrice di festi ed eventi Party Pieces. Cessione effettuata anche per avere più tempo da dedicare ai nipotini che, vista la bella piscina di casa Middleton, di certo non si faranno pregare per andarli a trovare.

Il trasloco dopo le vacanze?

Come già detto, Kate e William si sono recentemente trasferiti nella “discreta” dimora di Adelaide Cottage, struttura appartata all’interno della proprietà di famiglia. Scelta osannata da tabloid e sudditi che hanno visto, nella scelta di vivere in una casa da sole 4 camere da letto e senza personale di servizio un segno di umiltà e pragmatismo. In realtà, i principi di Galles punterebbero a trasferirsi nella Royal Lodge (che di camere ne ha ben 30), ma a mettersi in mezzo ci sono il principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson, che attualmente vivono lì e non hanno nessuna voglia di sloggiare.