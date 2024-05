Fonte: IPA La Regina Mary e il Re Federico di Danimarca a bordo dello yacht reale

La Regina Mary di Danimarca e il marito, il Re Federico, sono apparsi di nuovo insieme in occasione del tradizionale tour estivo a bordo dello yacht reale. Si tratta del primo da quando sono stati incoronati dopo l’abdicazione della Regina Margherita e, a detta degli esperti, è stata anche un’occasione per riequilibrare un’immagine di coppia che ha già subito parecchi scossoni. Basti pensare al presunto tradimento del Re, oltre al loro primo ritratto ufficiale che ha scatenato le critiche perché accusato di essere fin troppo ritoccato. La coppia sembrava felice e per la prima volta ha anche rilasciato un’intervista con i media.

Mary e Federico di Danimarca in tour a bordo dello yacht reale

L’abdicazione a sorpresa della Regina Margherita ha cambiato profondamente le sorti della Famiglia Reale danese. La scelta della Sovrana non è stata di certo casuale, visti i turbolenti risvolti del gossip che ha travolto il figlio Federico, nuovo Re: le voci sempre più insistenti del presunto tradimento della moglie Mary hanno fatto il giro del mondo, intaccando per la prima volta l’immagine di una coppia che almeno all’apparenza sembrava inattaccabile.

Probabilmente anche per ripristinare l’equilibrio di tale immagine, per quanto possibile, il Re e la Regina di Danimarca hanno intrapreso il primo viaggio reale a bordo del Royal Yacht Dannebrog che, per tradizione, si svolge a ridosso dell’estate ogni anno dal 1932. Raggianti e sorridenti, Mary e Federico sono pronti per viaggiare alla volta delle Isole Faore e della Groenlandia, tra i mesi di giugno e luglio.

Un’immagine ben diversa da quella fin troppo “impostata” del primo ritratto ufficiale dei Sovrani, condiviso con il mondo appena qualche giorno fa. Quella foto aveva scatenato, di nuovo, numerose critiche nei confronti della coppia sia da parte degli esperti Royal che da parte di fan e semplici curiosi. Una polemica simile a quella della foto di Kate Middleton per la Festa della Mamma: entrambi gli scatti incriminati sono stati accusati di un utilizzo fin troppo “selvaggio” del fotoritocco, con modifiche talmente evidenti da farli sembrare irreali.

Mary di Danimarca, il look da yacht è a pois

Spesso è stata sottolineata la somiglianza di Mary di Danimarca e Kate Middleton, specialmente in fatto di look. Come la Principessa del Galles, anche la Regina danese adora indossare i pois e in occasione del viaggio a bordo dello yacht reale ha deciso di rispolverare uno dei capi più apprezzati del suo guardaroba.

Si tratta di un abito blue navy firmato Iris & Ink che aveva già indossato nel 2021 per la cresima del figlio Cristiano, un delizioso modello con gonna a trapezio e maniche lunghe tempestato di piccolissimi pois bianchi. All’abito ha abbinato un cappellino bianco con retina e piume e un piccolo cinturino dello stesso colore, perfetto per segnare il punto vita (che non guasta mai). A completare il tutto ci hanno pensato le décolleté di Gianvito Rossi, blue navy come l’abito e con tacchi rigorosamente altissimi.

Mary e Federico di Danimarca, la prima intervista di coppia

Il primo tour a bordo dello yacht reale ha coinciso con un altro evento importante: Mary e Federico di Danimarca hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia da quando sono saliti al trono. Parlando con l’emittente danese TV2, il Re ha raccontato della sua enorme emozione durante l’incoronazione: “È stato davvero travolgente e commovente. Mi sono sentito estremamente ben accolto. Il momento clou è stato quando Mary e i bambini sono usciti e si sono fermati proprio dietro di me e avevo i danesi in piedi di fronte a me e che salutavano. È stata una delle cose più incredibili che abbia sperimentato nella mia vita“.

Parole (inaspettatamente) concilianti anche da parte di Mary: “Stavo con i bambini e quando sei uscito sul balcone verso il tuo destino, è stato un momento che mi ha commosso incredibilmente – ha detto rivolgendosi direttamente al marito -. (…) È stato un momento bellissimo. Ero felice e molto orgogliosa“.