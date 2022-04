Un anno senza il Principe Filippo: il ricordo di Kate Middleton, la sua Miglior Cadetta

Kate Middleton magnetica con pois e spacco: Letizia di Spagna sparisce

Un anno fa, il 9 aprile 2021, ci lasciava il Principe Filippo, creando un vuoto immenso nel cuore degli inglesi e soprattutto della Regina Elisabetta, rimasta sola in questi ultimi anni di regno. A lui sono dedicati i recenti post del profilo Instagram della royal family inglese, ma secondo i bene informati è proprio Kate Middleton, considerata da Filippo la sua “miglior cadetta”, che sta tenendo le redini della famiglia dopo la sua scomparsa. Scopriamo il rapporto speciale tra il Principe e la Duchessa.

Un anno senza il Principe Filippo d’Edimburgo

Una delle figure più controverse e più solide della monarchia inglese, il Principe Filippo d’Edimburgo è stato al fianco della Regina Elisabetta per oltre 70 anni. La sua scomparsa ha significato per tutti gli inglesi la perdita di un padre, di un nonno, e potremmo dirlo, quasi di un Re, seppure Filippo non abbia mai avuto questo titolo. Ritiratosi dalla vita pubblica nel 2017, ha partecipato ad oltre 22mila eventi, cerimonie e viaggi di stato.

Un uomo tutto d’un pezzo, che ha sempre mosso in silenzio anche le fila della sua famiglia, Filippo si è spento a 99 anni il 9 aprile 2021, anni nel Castello di Windsor, solo due mesi prima del suo 100° compleanno.

Lo scorso 29 marzo la famiglia reale al completo (ad eccezione del Principe Harry e Meghan Markle) si è riunita per commemorare, insieme ai reali di mezza Europa, un anno dalla dipartita del Duca d’Edimburgo. Anche un riscatto funerali sottotono dello scorso anno, a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia.

Filippo e quel rapporto speciale con Kate Middleton

Il Principe Filippo non andava davvero d’accordo con tutti nella famiglia reale, e questo non è mai stato un mistero. L’algido consorte della Regina aveva le sue simpatie e le sue antipatie. Quest’ultime alle volte espresse in maniera molto aspra, come con Sarah Ferguson. I due non riuscivano a restare nella stessa stanza contemporaneamente per più di pochi minuti. Il rapporto con Lady Diana, invece, aveva visto alti e bassi, fino al distacco finale.

Kate Middleton, a detta delle indiscrezioni a corte, pare fosse l’unica che avesse conquistato il cuore del Principe Filippo fin dal primo istante, tanto da designarla come sua “erede” per un importante incarico.

Infatti, nel 2015, la Duchessa di Cambridge ha sostituito il nonno di William in uno dei suoi incarichi più importanti, venendo insignita del titolo di Comandante Onorario della Royal Air Force, quando Filippo è andato in pensione. La miglior cadetta del Duca, come titolarono all’epoca i giornali britannici, sfoggia oggi, in molte apparizioni ufficiali, una medaglia di diamanti e rubini, dono di Filippo e simbolo di questo importante traguardo.

Sempre secondo i bene informati, ad oggi sarebbe proprio Kate Middleton il collante della famiglia: “Lo scettro del Duca di Edimburgo è già passato nelle mani della Duchessa di Cambridge” ha spiegato la biografa reale Katie Nicholl alla rivista 60 Minutes.

“La Duchessa di Cambridge si sta pian piano calando nei panni di Filippo” assicura la scrittrice, che non ha dubbi sul destino della monarchia, che appartiene a suo dire a William e Kate.