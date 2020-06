Perché è famoso Cristiano Caccamo

editato in: da

Nato a Taurianova, provincia di Reggio Calabria, il 21 marzo 1989, Cristiano Caccamo è uno degli attori italiani più in vista. Suo padre è lo scrittore Michele Caccamo, paroliere che ha collaborato con artisti come Mimmo Locasciulli e Maurizio Fabrizio.

Cristiano Caccamo, che ha un fratello di nome Gabriele, ha perfezionato la sua formazione di attore presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il suo esordio è legato al mondo del teatro e risale al 2010, anno in cui ha calcato il palcoscenico per vestire i panni di un soldato.

Le porte della fama si sono aperte per lui nel 2014 in occasione della partecipazione al film Cenere di Simone Petralia. Tra le altre tappe importanti della sua carriera è possibile citare la serie televisiva Questo è il Mio Paese, esperienza che gli ha permesso di condividere il set con attori come Violante Placido e Francesco Montanari.

Dopo questo debutto nella serialità televisiva, è comparso ne Il Paradiso delle Signore, sitcom che l’ha visto nei panni del magazziniere Quinto. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei successi professionali di Cristiano Caccamo, che ha lavorato anche al fianco di Terence Hill in Don Matteo.

Compagno di set di Salvatore Esposito nel film Può Baciare lo Sposo, ha fatto parte del cast della serie televisiva La Vita Promessa, uno degli ultimi lavori di Luisa Ranieri.

Appassionato di musica rock e con l’hobby della lavorazione delle statuette di argilla, è comparso in un episodio di Provaci Ancora Prof! e ha recitato in Che Dio ci Aiuti. Molto amico dell’attrice Diana Del Bufalo – che ha smentito i gossip su una loro relazione sentimentale – è molto attivo su Instagram. Su questo social, dove è seguito da oltre 800mila persone, condivide soprattutto scatti legati shooting lavorativi, ma anche diverse foto con gli amici.

Tornando un attimo alla parentesi professionale, è il caso di citare la sua presenza tra i concorrenti del reality Celebrity Haunted: Caccia all’Uomo, trasmesso su Amazon Prime. Tra gli ultimi lavori figura invece il film Sotto il Sole di Riccione, in uscita il 1° luglio su Netflix e con un soggetto curato da Enrico Vanzina (la regia è invece del duo YouNuts, formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo).