Cristiano Malgioglio annuncia il ritiro: quando lascerà le scene

Fonte: IPA Cristiano Malgioglio

Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa: Cristiano Malgioglio è pronto al ritiro, come ha lui stesso confermato nel corso di un recente concerto. Il popolare cantautore, volto amatissimo del piccolo schermo, avrebbe intenzione di dare il suo addio alle scene tra due anni.

Il ritiro dalle scene di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è un personaggio che ha saputo reinventarsi nel corso dei decenni, facendosi conoscere e amare anche dalle nuove generazioni. Eppure, nonostante la grande popolarità, il cantautore sembra deciso a ritirarsi dalle scene, come ha annunciato durante il concerto di apertura di Porta di Roma Live, kermesse organizzata dalla galleria commerciale di Roma Nord.

Fonte: IPA

“Tra due anni io lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così: ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre dato” si legge sul Mattino. A nulla sarebbero valse le richieste di ripensamento del pubblico: “Vi assicuro che potrei sostenere tre concerti ogni sera e tutto questo affetto è molto importante ogni sera quando esco per cantare. Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme” ha ribadito orgoglioso Malgioglio.

I nuovi progetti di Cristiano prima del ritiro

Cristiano Malgioglio, paroliere e interprete attivo sin dagli anni ’60, ha vissuto una vera e propria rinascita in termini di popolarità grazie al piccolo schermo. Protagonista prima del GF Vip e poi voluto da Maria De Filippi come giudice del suo Amici, spiega di dovere il suo successo essenzialmente a una grande coerenza: “Io non sono mai cambiato, sono sempre stato così come sono. Ieri mi amavano le ragazzine, i ragazzini e le mamme. E così oggi, piaccio ancora alle nuove generazioni e alle mamme. Sono sempre stato un paroliere di rottura, se pensiamo ad alcune canzoni che ho scritto per esempio per Mina ho usato un linguaggio completamente diverso da tutti gli altri autori” ha dichiarato al TG di Radio Roma.

Pur confermando nell’intervista la volontà di allontanarsi dalle scene, l’interprete ha spiegato di avere in cantiere alcuni progetti che vorrebbe portare a compimento prima di appendere il microfono al chiodo: “Oggi potrei scrivere per chiunque ma il fatto è che non ho più voglia: vorrei però ancora realizzare un mio progetto con Carla Bruni e poi vorrei scrivere per Martina (Giovannini) che mi piace moltissimo. L’ho conosciuta durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e vorrei proporla a Carlo Conti per Sanremo: ha una voce spettacolare e un volto bellissimo”.

Insomma, prima del congedo, Cristiano potrebbe regalare al suo pubblico ancora soddisfazioni, non solo da un punto di vista musicale. Attualmente, l’artista sta infatti portando in giro sui palchi d’Italia il suo ultimo singolo Fernando. E, visto il grande successo in termini di ascolti dell’ultima edizione di Amici, è molto probabile che Maria De Filippi lo confermi anche nelle vesti di giudice della prossima edizione dello show.