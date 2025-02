Malgioglio, l’incognita Eurovision e il caso-Espresso Macchiato: “Tommy Cash provocatore”

Cristiano Malgioglio non sa ancora se condurrà l'Eurovision Song Contest per l'Italia, ma ha le idee molto chiare sull'Espresso Macchiato di Tommy Cash

Fonte: IPA Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha parlato. Mentre resta incerta la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest di quest’anno in qualità di conduttore (per l’Italia), l’artista si è espresso duramente contro il “provocatore” Tommy Cash, diventato un vero e proprio caso con il brano Espresso Macchiato. C’è chi ne apprezza l’estro e l’ironia e chi, come lui, ritiene che sia offensivo. Intanto è già diventata una hit, virale su ogni social e canticchiata da grandi e piccini. E non è poco.

Cristiano Malgioglio contro Espresso Macchiato di Tommy Cash

“Chi conosce bene Tommy Cash, come me che mi interesso spesso dei fenomeni musicali anche dell’Europa dell’est, sa che ha fatto spesso operazioni per far parlare di sé”, ha detto Malgioglio ad Adnkronos. Verrebbe da dire: perché lamentarsene, allora?

Cash nasce come rapper in Estonia ma si è dedicato in passato alla street art ed è anche un appassionato di moda, che usa come uno strumento da piegare a suo piacimento per esprimere concetti talvolta assurdi e creare situazioni, quasi degli happening, con l’intenzione di lasciare il segno. Se in positivo o in negativo, non ha alcuna importanza.

Per lui la musica gioca il medesimo ruolo ed Espresso Macchiato è la “furbata” dell’anno: un brano orecchiabile come pochi, che entra in testa già al primo ascolto con il suo italiano maccheronico e una valanga di luoghi comuni. Malgioglio ritiene che sia offensivo per l’Italia ma anche che “noi ci siamo cascati”, rischiando tra l’altro “di fargli vincere l’Eurovision” con tutta questa pubblicità gratis.

Ed è vero. Tommy Cash è diventato un caso, Espresso Macchiato è virale su ogni piattaforma social e almeno una volta al giorno in molti si ritrovano a cantare “Mi amore, mi amore” nella propria testa senza neanche rendersene conto. “Nel ritornello è molto orecchiabile (…) per il resto è una canzoncina molto ruffiana, niente di che”, ha detto Malgioglio, sottolineando che “gli stereotipi degli spaghetti e del mafioso” hanno un “intento provocatorio se non offensivo”. Un disegno ben preciso, una “operazione furbetta” che gli sta riuscendo unicamente grazie a noi, o meglio a chi – come Caterina Balivo – ha iniziato una crociata contro Cash regalandogli “milioni di visualizzazioni“.

Cristiano Malgioglio condurrà l’Eurovision?

Mentre crescono le critiche sull’Espresso Macchiato di Tommy Cash e ormai certi che a rappresentare l’Italia sarà il caro Lucio Corsi con Volevo essere un duro – dopo il ritiro di Olly, vincitore di Sanremo -, resta l’incognita su chi condurrà l’Eurovision Song Contest in Italia.

Sappiamo che sul palco ci sarà la “nostra” Michelle Hunziker, scelta insieme ad altre due conduttrici come rappresentante dell’eccellenza svizzera, ma resta da confermare chi seguirà la diretta della finale insieme al pubblico di Rai 1 il prossimo 17 maggio.

“Non so niente, nessuno mi ha detto niente – ha detto Malgioglio -. Non credo siano stati decisi i conduttori italiani. Per ora, però, mi hanno invitato a consegnare il premio a chi vincerà il San Marino Song Contest. Leggo che è molto favorito Gabry Ponte, grazie al lancio del Sanremo di Carlo Conti“. Ma la sua preferita è un’altra: “Io avrei mandato Giorgia che con le sue doti vocali avrebbe potuto fare la differenza”.