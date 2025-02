La Volta Buona, polemica sull’Eurovision: la canzone dell’Estonia indigna Caterina Balivo

Fonte: IPA Caterina Balivo a La Volta Buona

Ancora si parla di Sanremo 2025 con polemiche annesse, ma le prime notizie dall’Eurovision Song Contest cominciano a montare qualche malumore. Quasi in concomitanza con la vittoria di Olly al Festival, in Estonia ha trionfato Espresso Macchiato di Tommy Cash, canzone vincitrice dell’Eesti Laul 2025, concorso che decreta appunto chi parteciperà alla manifestazione, diventata già virale sui social. Se n’è parlato nel salotto de La Volta Buona e Caterina Balivo si è detta indignata. Ma perché?

Caterina Balivo critica la canzone dell’Estonia

Non è difficile evincere dal titolo che il brano in questione parli dell’Italia. O meglio, si tratta di un testo che raccoglie espressioni e parole tipiche della nostra lingua, incastonate in una serie di stereotipi che poi sono quelli più noti all’estero. La scelta di Espresso Macchiato di Tommy Cash come rappresentante dell’Estonia all’Eurovision Song Contest non è piaciuta ad alcuni. Tra questi Caterina Balivo che, nello studio de La Volta Buona, ha aspramente criticato il brano.

“Tommy Cash con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci”, queste le parole della conduttrice. Parole che il maestro Antonio Mezzancella, ospite fisso del talk di Rai 1, ha provato a smorzare, definendo Espresso Macchiato “Un tentativo di fare una roba in cui mettono insieme le parole italiane che a loro piacciono”, riferendosi agli estoni. “Per loro il testo italiano fa figo”, ha chiosato. Ma la Balivo ha insistito, in particolare su un verso della canzone che, tradotto, recita: “Sto sudando come un mafioso”.

L’ironia e il genio di Tommy Cash, sconosciuto a molti

Sì, Espresso macchiato è davvero un insieme di parole e luoghi comuni sull’Italia, ma conoscendo più da vicino Tommy Cash l’idea che il suo scopo sia prendere in giro il nostro Paese potrebbe dissiparsi. Probabilmente il suo nome dice poco ai più, ma si tratta di un personaggio ben noto sia nel mondo della musica che in quello della moda.

Tommy Cash ha uno stile unico e sopra le righe, esagerato, strabordante. Uno stile che è frutto di una contaminazione culturale che lo ha profondamente segnato nel corso della crescita personale e professionale. Nato a Tallin, capitale dell’Estonia, Thomas Tammemets (questo il suo vero nome) ha sangue estone ma anche ucraino, russo e kazako. Un bel mix che, unito alla sua passione per l’arte, ha dato vita nel tempo a una personalità che è riuscita a spiccare sui palcoscenici e le passerelle di tutto il mondo.

Inizialmente si è dedicato alla street art, poi si è avvicinato alla musica riuscendo collezionare il suo primo riconoscimento nel 2013. Brano dopo brano, i confini dell’Estonia sono diventati sempre più stretti per Tommy Cash che ha intrapreso il suo primo tour europeo dopo il successo di Give me your money nel 2016. Da lì è stato inevitabile notarlo, il suo nome è apparso nelle line up dei più importanti festival d’Europa come Glastonbury e lo Sziget.

In più l’artista si è fatto notare nelle varie fashion week, dove ha sfoggiato alcuni dei look più assurdi che si possano anche solo immaginare. Qualche esempio? Ha partecipato a una importante sfilata portandosi dietro un letto, o ancora si è presentato alla Paris Fashion Week vestito da tavola apparecchiata. E sono solo due dei tanti.

Olly parteciperà all’Eurovision?

Mentre Tommy Cash divide il pubblico tra chi ne apprezza l’ironia (e il brano, dal ritmo estremamente coinvolgente) e chi, al contrario, critica la sua Espresso macchiato per gli stereotipi sull’Italia, quindi in linea col parere di Caterina Balivo, qui nel Bel Paese resta in sospeso un’incognita: Olly parteciperà all’Eurovision Song Contest?

Il cantautore, fresco vincitore di Sanremo 2025, non si è ancora espresso in merito, ritenendo necessario prendersi del tempo per pensarci.