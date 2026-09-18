Samira Lui, quando ha partecipato al Grande Fratello

Samira Lui ha partecipato al Grande Fratello nel 2023: ecco quanto è rimasta nella Casa, chi conduceva quell'edizione e cosa raccontò della sua vita privata

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Samira Lui

Oggi è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, ma il percorso di Samira Lui è stato costruito un passo alla volta. Bellissima, solare e sempre molto misurata nel raccontare la propria vita privata, la showgirl friulana ha conquistato il pubblico ben prima del successo al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Dopo Miss Italia, L’Eredità e Tale e Quale Show, nel 2023 per lei si sono aperte le porte della Casa più spiata d’Italia. Proprio al Grande Fratello, Samira ha mostrato una parte molto più intima di sé, raccontando per la prima volta davanti a milioni di telespettatori la sua infanzia, il legame fortissimo con la madre e soprattutto l’assenza di quel padre che non ha mai fatto realmente parte della sua vita.

Samira Lui al Grande Fratello 2023: quando entrò nella Casa

Samira Lui è entrata al Grande Fratello l’11 settembre 2023, durante la prima puntata della diciassettesima edizione del reality di Canale 5. Aveva 25 anni ed era già conosciuta dal pubblico: nel 2017 si era classificata terza a Miss Italia, era stata una delle professoresse de L’Eredità e nel 2022 aveva partecipato a Tale e Quale Show.

Quell’edizione del GF aveva una formula particolare, pensata per mettere sotto lo stesso tetto personaggi già famosi e concorrenti meno conosciuti. Alla conduzione c’era ancora Alfonso Signorini, affiancato per la prima volta da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, mentre Rebecca Staffelli raccoglieva i commenti provenienti dal mondo social.

Nella Casa Samira si trovò insieme a protagonisti destinati a far discutere per mesi, tra cui Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares, Fiordaliso, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri, Letizia Petris e Vittorio Menozzi. Successivamente sarebbero arrivati anche Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti e, più avanti, Perla Vatiero, che avrebbe poi vinto l’edizione battendo Beatrice Luzzi al televoto finale.

Per Samira l’avventura durò poco più di un mese, ma fu sufficiente per permettere al pubblico di conoscere una ragazza molto diversa dall’immagine patinata legata alla moda e alla televisione. Nella Casa strinse rapporti importanti, in particolare con Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, ma il suo percorso terminò il 19 ottobre 2023, quando perse il televoto che la vedeva contrapposta a Valentina Modini, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Nonostante la breve permanenza però, la sua uscita provocò le lacrime di diversi concorrenti.

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Il racconto del padre mai conosciuto

Uno dei momenti più intensi della sua esperienza arrivò però molto prima dell’eliminazione. Durante la puntata del 21 settembre 2023, Alfonso Signorini chiamò Samira nella Mystery Room per ripercorrere la sua infanzia.

Samira è nata da madre italiana e padre senegalese ed è cresciuta soprattutto circondata dall’amore della mamma e dei nonni, mentre il padre, invece, si allontanò prima della sua nascita.

Davanti alle telecamere del Grande Fratello raccontò di non aver vissuto quell’assenza come un abbandono durante l’infanzia visto che sua madre aveva cercato di farla crescere con serenità, senza trasmetterle rancore nei confronti dell’uomo di cui si era innamorata.

Da bambina Samira faceva domande e voleva sapere qualcosa di quel papà che non vedeva mai, ma la madre le parlava di lui senza trasformarlo in un fantasma doloroso per questo, spiegò la showgirl, per molti anni la sua normalità era stata semplicemente quella: avere una mamma presente e non avere un padre nella propria vita.

Crescendo, però, qualcosa è cambiato: alla serenità dell’infanzia si è aggiunta inevitabilmente la curiosità di conoscere le proprie origini e così Samira ha deciso di cercarlo, riuscendo a rintracciarlo grazie a una persona legata al passato dei suoi genitori.

Tra padre e figlia ci sarebbe stato un contatto telefonico, ma non un incontro: in seguito Samira ha raccontato di aver scoperto che l’uomo aveva costruito un’altra famiglia e aveva avuto altri tre figli.

Al Grande Fratello aveva spiegato anche la contraddizione emotiva che portava dentro: dopo essere cresciuta dicendo a se stessa di non avere un papà, incontrarlo avrebbe forse significato riscrivere una parte della propria storia eppure, nel suo racconto non c’era rabbia. Samira sottolineò soprattutto quanto fosse stato determinante il ruolo della madre, capace di farla sentire amata e protetta e di non farle percepire la propria famiglia come incompleta.

A distanza di anni, quella confessione resta uno dei momenti più personali della sua esperienza al Grande Fratello. Un’avventura televisiva durata appena poche settimane, ma importante per mostrare al pubblico qualcosa che fino ad allora era rimasto dietro la sua immagine da modella e showgirl.