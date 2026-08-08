Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna non va in vacanza, ancora sulla cresta dell’onda di share dopo un anno di messa in onda ininterrotta, prosegue senza sosta, persino nel fine settimana di agosto. Il lavoro è parecchio, ma i conduttori riescono, almeno ogni tanto, a ritagliarsi qualche ore di relax. Gerry Scotti, qualche tempo fa, è scappato a Ibiza, e anche Samira Lui sceglie il mare. Sui social sfoggia incantevoli look da spiaggia e a La Ruota della Fortuna prosegue a proporre un outfit che sa decisamente d’estate.

Samira Lui splende in oro, come “un cioccolatino”

In questo a dir poco estivo sabato 8 agosto, Samira Lui arriva in studio sulle note di Vamos a la playa, l’indimenticabile brano con cui i Righiera fecero ballare tutti negli Anni ’80, e continuano a farlo ancora oggi. La scelta è a dir poco azzeccata, perché Samira dalla spiaggia ci è appena tornata. Prima della grande puntata del 7 agosto, che ha celebrato i 70 anni di Gerry Scotti, la conduttrice si è concessa qualche giorno al mare assieme al fidanzato Luigi Punzo. Così come, con qualche settimana d’anticipo, aveva fatto Gerry, trasformandosi suo malgrado nella più grande attrazione d’Ibiza.

Sulle storie Instagram Samira ha postato una sola storia, che non lascia dubbi. Ai piedi della stella di Canale 5 c’è della bianca sabbia, alle sue spalle, il mare blu. E sui toni del cielo era anche l’outfit sfoggiato da Samira, perfetto per i giorni di vacanza. La showgirl indossava un bikini azzurro, con top dalle spalline sottili e slip sgambato. Perfettamente in tinta il pareo, così come la camicia a righe tenuta aperta e sbarazzina. Immancabile, infine, un cappello di paglia.

Le brevissime ferie sono concluse, ma Samira continua a indossare look che sanno d’estate. Nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato sera sfoggia un divertente mini dress dai dettagli dorati. L’abito è di un bel marrone cioccolato, con minigonna dalle linee dritte, spalline spesse e scollatura ornata di pesanti dettagli dorati. I ricami assomigliano a quelli delle tuniche di un’imperatrice dell’antico Egitto o, così come sottolineato da Scotti, alla carta del noto Ferrero Rocher. “Sembri un cioccolatino” scherza Gerry e Samira, rilassata da questi giorni di vacanza, concorda con un grande sorriso.

Il nuovo giovanissimo campione de La Ruota della Fortuna

Dopo lo stop della serata speciale per il compleanno di Gerry Scotti, che ha riunito i più grandi campioni di quest’edizione, torna in studio la campionessa Greta, che nelle puntate precedenti aveva accumulato un bottino di oltre 27mila euro. La 30enne, però, è infine costretta a cedere il posto a un concorrente giovanissimo. Il nuovo campione de La Ruota della Fortuna si chiama Edoardo, arriva da Varisella, ha 19 anni e ha da poco concluso la maturità con un bel 100 e lode.

A settembre, Edoardo inizierà l’università: frequenterà la facoltà di ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Torino. Quello che vincerà nel quiz Mediaset gli servirà da “borsa di studio”. Peccato che ciò che il giovane si porta a casa non basta neppure all’acquisto di un singolo libro. Forse paralizzato dalla troppa emozione, Edoardo azzecca soltanto uno dei tre quesiti della ruota delle meraviglie e, senza possibilità di scelta, è costretto a portarsi a casa niente più che 100 euro.