Oltre la monogamia: io che vivo in una coppia aperta

editato in: da

La verità è che non posso dirlo agli amici, alla famiglia o ai conoscenti. Non posso raccontare la nostra scelta con così tanta leggerezza, quella di essere una coppia aperta, perché lo so che giudicare è l’unica strada da intraprendere quando non si conosce qualcosa. E le persone, questo è certo, non ci conoscono.

Sono stanca di sentir dire che noi non ci amiamo, o che siamo brutte persone semplicemente perché abbiamo scelto di impostare il nostro rapporto così. Perché neanche a dirlo, la relazione è nostra. E se questa apertura ci ha permesso di trovare il giusto incastro, ben venga.

E, anzi, vi dirò di più. Mi sento molto più fortunata rispetto a quelle donne incastrate in relazioni tradizionali, se così vogliamo chiamarle, che subiscono poi dei tradimenti, o peggio vivono la frustrazione dei non tradimenti. Perché i partner vorrebbero, ma non è etico e farlo è sbagliato. Ed è così, reprimendo gli istinti, che la relazione è destinata a degenerare.

E invece quest’assenza di monogamia è proprio quello che fa funzionare il nostro amore, che è unico come solo lui sa essere. Perché nonostante i rapporti con le altre persone che si consumano in maniera più o meno costante, noi torniamo sempre l’uno dall’altra. Sappiamo che possiamo contare su di noi, reciprocamente, e che, nonostante le nuove conoscenze e le avventure che viviamo rispettivamente, ci ritroviamo sempre.

Non abbiamo i vincoli o gli obblighi di una coppia monogama e questo ci fa sentire liberi e felici. Ma il fatto che abbiamo delle relazioni con altri uomini e altre donne, non vuol dire che non abbiamo dei momenti di condivisione che sono tutti nostri.

Non è vero che l’unica coppia felice è quella monogama, e io posso confermarlo. Perché dietro questa scelta c’è molto altro: sincerità, comunicazione, condivisione e rispetto delle regole, se così possiamo chiamarle. Un accordo, questo, che ci consente di non calpestare i sentimenti che ci legano e che ci consente di affrontare la situazione con sicurezza e maturità, senza inutili sentimenti di gelosia.

Del resto il segreto della felicità in coppia non è dato dalla monogamia o dalla poligamia, ma dalla possibilità di vivere un rapporto soddisfacente, leale e sincero da entrambe le parti. E il nostro lo è senz’altro.