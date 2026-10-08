Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Non bisogna credere a tutto ciò che si vede sui social, ma se si potesse, allora si potrebbe dar per certo che Giulia De Lellis e Tony Effe sono più innamorati che mai. Dopo settimane di rumors che danno il loro amore ormai al capolinea, l’influencer e il trapper si scambiano dolci dediche, mostrandosi assieme e sorridenti al primo compleanno della figlia Priscilla. Una grande festa casalinga, con parecchi ospiti vip.

Il primo compleanno di Priscilla

Il 7 ottobre 2025 nasceva Priscilla, che festeggia il suo primo compleanno. E non poteva di certo mancare una festa. La piccola è stata celebrata con un pigiama party casalingo, una ricorrenza curata in ogni dettaglio. Il colore del giorno è stato il rosa, ripreso dal look della festeggiata e in quello, coordinato, di mamma e papà. E ancora su palloncini, candele, fiori freschi e innumerevoli pacchetti regalo. Naturalmente anche la torta era rosa, così come la candelina.

Il tema quello dei cigni, sotto forma di peluche, sparsi per l’intero soggiorno e disegnati sulle pareti. Alle spalle del tavolo l’iniziale della piccola festeggiata, la P, in uno stemma incorniciato da un grande nastro rosa sorretto da un cigno (eccolo che torna) e una ballerina. La torta era a piani, in stile vintage, con deliziosi ricami di panna e fiorellini colorati.

Il party è stata casalingo, intimo e riservato, ma non sono mancati gli ospiti vip, grandi e piccini. Presenti erano Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, e la compagna Greta Orsingher, accompagnati dal piccolo Noah, che tra poco più di un mese compirà due anni. È nata appena una settimana dopo Priscilla, invece, la dolce Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, grandi amici di Giulia e Tony, anche loro presenti alla festicciola.

La dolce dedica di Giulia De Lellis

Pur rispettando la scelta di non mostrare la bambina sui social – in tutte le foto compare sempre di spalle o con il volto coperto – Giulia De Lellis sui social ha scelto di festeggiarla. Lo ha fatto con un ricco carosello che inizia dalla gravidanza e arriva fino al primo compleanno. “La bambina dei miei sogni compie un anno e io vorrei trovare le parole per potervi raccontare il nostro amore. – ha scritto – So solo che, da quando c’è lei, è come se ci fosse sempre il sole. O forse a volte piove, ma io non me ne accorgo più”.

Agli auguri si è accodato anche Tony Effe. “Auguri amore di papà, sei la nostra vita” ha scritto con parecchi cuoricini a didascalia di un carosello che lo mostra felice assieme alla sua bambina, e alla sua mamma.

Il post che smentisce la crisi con Tony Effe

Chissà perché, gli esperti di gossip insistono nel dare per spacciata la coppietta. Si dice che Giulia De Lellis e Tony Effe siano in crisi nera, loro rispondono con un no comment. Lasciano che sia le immagini a parlare. Qualche giorno fa si sono mostrati intenti a mangiare gli gnocchi della nonna, oggi si rivelano famiglia felice. “Scusate, devo godermi l’amore” scrive Giulia ai suoi follower prima di scappare da Priscilla e, a quanto pare, da Tony, con cui tutto è tornato rose e fiori, e cigni e palloncini.