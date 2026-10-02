“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi e in case separate”: la reazione su Instagram

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi e vivono in case separate? La risposta di entrambi sui social.

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IPA Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Ormai da settimane circolano numerosi gossip secondo cui la modella e l’ex gieffino si sarebbero separati da tempo e vivrebbero in due case diverse. Su Instagram entrambi hanno deciso di rispondere in modo particolare ai pettegolezzi sul loro conto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi?

Nel gennaio del 2025, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono diventati genitori di Kian. Un momento magico e felice per i due che però, a distanza di tempo, sarebbe sfumato, portando la modella e l’ex gieffino a separarsi. Da diverso tempo ormai circolano indiscrezioni riguardo una profonda crisi fra Giulia e Pierpaolo che starebbero vivendo in case diverse.

La Salemi starebbe con Kian e sua madre Fariba, mentre Pretelli si sarebbe trasferito in un’altra casa, a poca distanza da quella in cui si trova Giulia. I due, come spesso accade, hanno scelto di non commentare il gossip, ma su Instagram ormai da tempo non si mostrano insieme. E mentre si parla insistentemente di una crisi, entrambi hanno pubblicato Stories che li ritraggono insieme a Kian.

Pierpaolo Pretelli ha pubblicato un video in cui è al parco con il figlio, da solo. I due giocano con le corde e Kian – ripreso sempre di spalle – si arrampica. Giulia ha invece postato un video in cui mostra una piccola malefatta compiuta dal bambino. “Mi stavo truccando ed ecco cosa ha combinato”, ha rivelato, svelando il mobile macchiato con quello che sembra rossetto.

Le Stories potrebbero essere interpretate in modi diversi. C’è chi è convinto che non mostrarsi insieme e pubblicare video in cui c’è solo Kian siano la conferma che i due vivono in case separate. Per altri invece questa scelta potrebbe essere legata alla volontà di entrambi di non commentare i gossip e mostrarsi sereni, impegnati a vivere la vita quotidiana con tranquillità.

La storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Di certo la storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata sotto i riflettori, è sempre stata molto amata e seguita dal pubblico che ha sempre osservato con attenzione ogni dettagli, per cogliere le sfumature di quell’amore. Era il 2020 quando i due si innamorarono durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. All’epoca lei era tornata da poco single dopo l’addio a Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez conosciuto in televisione. Lui invece era ancora fortemente legato ad Ariadna Romero, da cui aveva avuto il primo figlio: Leonardo.

Lo scorso marzo, ospite di Verissimo, Pierpaolo aveva raccontato a Silvia Toffanin l’amore per Giulia Salemi fra alti e bassi. In quell’occasione aveva smentito una crisi, ma aveva parlato di alcune difficoltà nel rapporto, superate da entrambi. “Ogni tanto tra di noi c’è qualche silenzio che va riempito – aveva svelato -. Io sono introverso, lei ama parlare. E magari nascono delle incomprensioni. Poi i bambini quando arrivano portano gioia, ma anche un po’ di disequilibrio alla coppia. Il segreto è essere bravi a gestire tutto”.

In quell’occasione Pretelli aveva parlato anche della possibilità di allargare la famiglia. “Manca una femminuccia? Probabilmente arriverà anche quel momento”, aveva ammesso.