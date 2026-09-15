Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati. Lei svela: “Quasi sempre da sola”

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati: la confessione dell'ex Miss Italia, che non risparmia qualche frecciatina.

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IPA Carolina Stramare

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati circa un anno dopo la nascita della figlia Bianca. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio l’ex Miss Italia che ha risposto ad alcune domande degli utenti, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati

Rispondendo alle domande dei followers, decisamente a sorpresa, Carolina Stramare ha raccontato l’addio a Pietro Pellegri. La modella ha spiegato che la storia d’amore con il calciatore sarebbe avvenuta in realtà qualche mese fa, ma che lei avrebbe preferito non raccontarlo per proteggere la sua privacy.

Nel gennaio del 2025 la coppia aveva annunciato la nascita della prima figlia Bianca. L’idillio però non sarebbe durato a lungo come rivelato dalla stessa Stramare che su Instagram ha svelato qualche dettaglio riguardo la rottura con Pellegri. L’addio fra i due, almeno a giudicare dalle parole della modella, non sarebbe stato particolarmente sereno.

“Ti sei lasciata?”, ha chiesto un follower e Carolina ha risposto: “Sì, da qualche mese. Non ne ho parlato non perché ci fosse qualcosa di male, ma perché non ho mai parlato della mia vita privata e continuerò a non farlo”.

“La bimba come sta? Sente che papà e mamma non stanno più insieme?”, ha domandato un altro fan. A quel punto la Stramare ha replicato, lasciando intendere qualcosa di più riguardo la rottura. “Sfortunatamente o fortunatamente ci ha visto molto poco insieme. Lei è serena con entrambi”.

E di fronte a chi le chiedeva come fosse andato il post parto, Carolina Stramare ha affermato: “Abbastanza bene, considerando che ero quasi sempre da sola”.

Carolina si è limitata a parlare di “priorità diverse” in riferimento all’addio al calciatore, senza specificare quale sia stato il reale motivo dell’addio, ma in molti hanno letto nelle sue risposte ai follower qualche frecciatina all’ex compagno.

L’amore di Carolina Stramare e Pietro Pellegri: l’incontro, la nascita della figlia e l’addio

L’amore fra Carolina Stramare e Pietro Pellegri era nato nel 2023. L’ex Miss Italia e l’attaccante del Torino avevano iniziato a frequentarsi in gran segreto, sino alla scelta di uscire allo scoperto con foto di coppia e scatti romantici pubblicati sui rispettivi profili Instagram.

Durante la sua partecipazione a Pechino Express, Carolina aveva parlato della sua storia d’amore con il calciatore, raccontando il primo incontro e l’inizio di un sentimento diventato sempre più importante.

“Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva – aveva spiegato -. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere”.

Nel maggio del 2024 la coppia aveva annunciato l’arrivo di una bambina. Carolina Stramare aveva svelato il pancione e l’emozione per la notizia che sarebbe diventata mamma. Poi nel gennaio 2025, sempre su Instagram, i due avevano raccontato l’arrivo della figlia Bianca e un legame che sembrava, almeno all’apparenza, indissolubile.

A pochi mesi da quel momento magico però fra Carolina Stramare e Pietro Pellegri sarebbe arrivata una profonda crisi, segnata dalle distanze e dagli impegni reciproci che avrebbero portato la modella e il calciatore a intraprendere strade diverse.