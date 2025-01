Carolina Stramare è diventata mamma: nata la prima figlia con Pietro Pellegri

Fonte: IPA Carolina Stramare

Fiocco rosa per Carolina Stramare. L’ex Miss Italia, che qualche tempo fa ha partecipato a Pechino Express, è diventata mamma per la prima volta. La modella ha avuto una figlia dal compagno, il calciatore Pietro Pellegri al quale è legata da circa un anno. Un amore subito importante, che ha portato i due a mettere su famiglia.

È nata la figlia di Carolina Stramare e Pietro Pellegri

Carolina Stramare e Pietro Pellegri hanno annunciato sui social la nascita della loro primogenita. La coppia ha condiviso un video in cui si vede l’ex Miss Italia che tiene in braccio la neonata dopo il parto. Accanto a lei il giocatore che, emozionato, la bacia e abbraccia. “Bianca, il nostro cuore scoppia di amore”, hanno scritto i due.

La Stramare ha tenuto aggiornato tutti i suoi follower durante i mesi della gravidanza ma non ha mai svelato il nome scelto per la bambina. La scelta è ricaduta su un nome molto elegante, dalle nobili origini. Un nome che porta inevitabilmente con sé un’aurea di candore e luminosità, che deriva anche dal suo significato letterale.

In passato Carolina Stramare aveva raccontato al settimanale Di Più di come aveva scoperto la dolce attesa: “Pietro lo ha scoperto in maniera brutale, io stessa l’ho scoperto in maniera brutale. Sono molto precisa in queste cose, sono anche dell’Acquario e sono una che si segna ogni data. Tutti i mesi, dato che so come sono fatta e conosco bene il mio corpo, sapevo con esattezza quando sarebbe tornato il ciclo e al minimo ritardo ho capito subito che la famiglia si sarebbe allargata”.

E poi: “Il primo a saperlo, dato che quando ne ho preso coscienza mi è saltato il cuore in gola, è stato mio papà. L’ho chiamato e gli ho detto tutto. Sentendomi affannata al telefono mi ha chiesto se avesse dovuto dirlo lui al futuro papà, ma ho preferito farlo io e quanto Pietro è rientrato dall’allenamento gli ho detto subito “Hey ragazzo, sai che tra qualche mesi diventi papà”.

La storia d’amore tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

Dopo il breve flirt con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, Carolina Stramare si è innamorata di Pietro Pellegri, calciatore della Nazionale Italiana e attualmente dell’Empoli. In realtà i due si conoscevano già da tempo ma la passione è scoppiata solo in un secondo momento.

A farlo sapere è stata la stessa Carolina, che ha vinto Miss Italia nel 2019: “In realtà ci conoscevamo già perché la mia famiglia è per metà ligure di Sanremo e lui giocava nel Monaco, a Montecarlo, a 20 minuti da casa mia. Capitava quindi che ci incrociassimo in giro ed avessimo amicizie in comune. Po abbiamo avuto entrambi due relazioni che ci hanno portati lontano e solo in seguito, quando siamo tornati single un anno fa mi ha contattata. Ci siamo incrociati in un ristorante e con molta, moltissima calma prima ci siamo massaggiati per un mese e poi abbiamo deciso di vederci. Poco dopo abbiamo iniziato a convivere a Torino”.