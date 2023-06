Antonino Spinalbese e Carolina Stramare, la foto insieme sparisce (e lei replica)

Fonte: IPA Antonino Spinalbese, sparita la foto con Carolina Stramare

Nelle scorse ore su Instagram è apparsa una foto che nel giro di pochi minuti ha scatenato gli appassionati di gossip: Antonino Spinalbese infatti ha pubblicato tra le storie uno scatto che lo ritraeva in compagnia di Carolina Stramare, che da qualche tempo si vocifera possa essere la sua nuova fiamma. L’istantanea è sparita dopo poco dai social, mentre l’ex Miss Italia ha voluto chiarire immediatamente la situazione.

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare, lo scatto sospetto (che è sparito)

Tutti gridavano già alla nuova coppia dell’estate, eppure gli amanti del gossip dovranno rassegnarsi. Antonino Spinalbese e Carolina Stramare (almeno a detta di lei) non hanno nessun tipo di liason amorosa. A confermarlo la stessa ex Miss Italia, che si è ritrovata a replicare a numerosi commenti dopo la pubblicazione di uno scatto (neanche troppo) compromettente con l’ex gieffino.

Solo poche ore fa Spinalbese ha infatti condiviso una foto in bianco e nero tra le storie di Instagram che lo ritraeva insieme a Carolina. I due erano immortalati in costume da bagno, sorridenti, e tanto è bastato per far sognare i fan e proclamare la nuova coppia del momento.

Lo scatto è rimasto online solo pochi minuti, ma nel frattempo in tantissimi utenti l’avevano già visualizzato, commentando sui profili di entrambi. A quanto pare però si sarebbe trattato solo di uno scatto fra amici, come ha specificato Stramare, che poco dopo la rimozione della foto ha voluto chiarire la situazione.

“Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune!!!”, si legge tra le storie di Instagram. “Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso, cerco di evitarli!!!”, ha aggiunto.

Sembra quindi che tra i due non ci sia altro che una bella amicizia, dopo le voci che li volevano impegnati in una frequentazione.

Antonino Spinalbese, le voci (ormai smentite) della relazione con Carolina Stramare

A diffondere la notizia di un flirt tra Spinalbese e Stramare era stata la nota pagina Instagram dedicata al mondo del gossip Whoopsee, che aveva beccato i due insieme fuori da un noto locale di Milano. Gli scatti dei paparazzi li avevano immortalati complici e sorridenti, tra abbracci e carezze in auto, anche se non c’era stata traccia di baci tra di loro.

Per l’ex compagno di Belen Rodriguez ancora una volta sembra non esserci una compagna degna di stare al suo fianco: del resto, dopo la vicinanza nella Casa del GF Vip con Ginevra Lamborghini, ha più volte ribadito di non essere coinvolto e innamorato.

È evidente che per lui la priorità continua a essere solo e soltanto la figlia Luna Marì. “Il problema è che ho scoperto il vero amore con mia figlia: amare significa non dover dare, non dover chiedere più che altro, e quindi adesso mi è un po’ difficile”, aveva spiegato in una recente intervista. E qualche tempo fa aveva dichiarato: “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”.