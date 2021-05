Libri sulla motivazione da leggere assolutamente

editato in: da

Leggere un libro motivazionale, in molti casi, potrebbe anche indicarti la strada per la svolta definitiva ed un cambiamento radicale e nettamente positivo della propria esistenza. I libri di crescita personale sono quindi uno strumento molto efficace ed allo stesso tempo economico, perfetti per migliorare alcuni aspetti della vita personale delle persone. L’offerta è poi sempre molto ampia e questo lascia spazio ad un notevole margine di scelta, soprattutto per coloro che ancora sono agli inizi del percorso. Scegliere il libro motivazionale più adatto alle proprie esigenze, inoltre, non è cosa da poco: consigliamo sempre di iniziare da titoli che trattano delle tematiche più vicine alla propria vita e, perché no, quelle in cui si è maggiormente carenti.

Inoltre, un libro sulla crescita personale se letto nel momento opportuno, può sicuramente dare la giusta energia positiva per smuoverci dalla pigrizia. Prima di proseguire, è bene chiarire alcuni aspetti circa il mondo dei libri motivazionali e tutto ciò che ci sta dietro: mentre leggi il libro che hai scelto, non devi assolutamente aspettarti cambiamenti repentini nel giro di poco tempo, in quanto è importante lavorare di costanza e pazienza. La volontà di migliorare e cambiare è solo dentro di noi, ognuno è l’artefice di sé stesso. Quanto scritto in un libro, poi, è qualcosa di già ascoltato negli anni, probabilmente dall’anziana zia o dai propri genitori e che abbiamo incamerato nel corso del tempo: i migliori consigli su come attuare il cambiamento, li trovi indubbiamente in un libro per la crescita personale.

Come leggere un libro motivazionale

In prima battuta, tieni bene a mente che un libro motivazionale non equivale ad una pozione magica per la quale tutto cambia meravigliosamente. Nemmeno farà tutto il lavoro al tuo posto: l’effetto dello stesso dipende dalla propria mentalità e volontà. A tal proposito, sarebbe importante considerare alcuni errori comuni da evitare come, ad esempio, pensare che un libro motivazionale sia la soluzione istantanea al problema: assolutamente no! È solo lo strumento per imparare a comprendere come risolvere una problematica tosta. Il libro potrebbe contenere inoltre moltissime nozioni differenti e nuove, ma non verranno sicuramente messe in atto in poco tempo e nel giro di 24 ore.

Ricorda, inoltre, che la tua vita è guidata da abitudini ed automatismi non indifferenti, i quali sono parte integrante delle azioni che svolgi tutti i giorni e non sarà quindi il libro motivazionale che hai acquistato a ribaltare completamente il tuo modus operandi. O meglio, il libro saprà sicuramente indicarti la via giusta per un fiorente cambiamento. Infine, un testo motivazionale non potrà garantirti una certa forza per un lungo periodo di tempo, bensì la spinta iniziale per la giusta direzione: come abbiamo già affermato, è compito tuo procedere sempre dritto, con pazienza e dedizione. Se pensi di iniziare a leggere un libro per la crescita personale non partire con aspettative paradossali, ma molto equilibrate per evitare sorprese poco piacevoli.

1. Padre ricco, padre povero

Padre ricco, padre povero è un libro motivazionale che sicuramente hai già sentito nominare in svariate occasioni, soprattutto in ambito di educazione finanziaria. Questo testo è senz’altro a sostegno dell’alfabetizzazione finanziaria, nonché dell’indipendenza e della creazione di ricchezza.

Questo libro ha riscosso un gran successo perché fornisce consigli attraverso i concetti base di finanza su come imparare a cambiare la visione delle cose ed iniziare a vivere un’esistenza in fondo migliore.

E tutto ciò viene raccontato attraverso gli occhi di due ragazzi con padri completamente opposti nel modo di vivere il mondo: un padre per così dire povero, un semplice impiegato che crede fortemente nel valore dell’istruzione; ed un padre sicuramente ricco e benestante, forte imprenditore, il quale è convinto che il vero segreto sia proprio la corretta gestione del denaro e delle proprietà. Proponiamo questa come una sorta di lettura obbligata anche se si ha già acquisito notevole consapevolezza rispetto ai valori scolastici ed imprenditoriali.

2. The miracle morning

Un vero e proprio bestseller, scritto da Hal Elrod e di enorme successo: proponiamo The miracle morning tra i migliori libri di crescita personale di sempre. Esso ha infatti dato il via ad un vero e proprio movimento che include moltissime persone, le quali si cambiano consigli ed aiuti nella community, ma anche sui social network di maggiore impatto. Impara la maniera corretta di svegliarti al mattino perché può davvero cambiare miracolosamente la tua giornata. Parliamo di un metodo davvero parecchio efficace, utilizzato ormai da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo e che è l’esempio del metodo più semplice da adottare per arrivare a vivere una vita sicuramente soddisfacente.

Una sorta di programma che quindi, con il trascorrere del tempo, ti insegnerà ad abbandonare i soliti schemi della mediocrità e a migliorare la qualità di vita. Scoprirai che è importante dormire solo il tempo necessario che serve al tuo organismo per ricaricarsi e che per sentirsi veramente bene nella vita serve altro. Elord propone un programma di 30 giorni scandito da esercizi, affermazioni, scrittura, meditazione, lettura e visualizzazione. È un testo davvero per tutti, molto scorrevole e dallo stile facile ed intuitivo. Vanta sicuramente la travolgente simpatia dell’autore stesso.

3. L’alchimista

L’alchimista rientra sicuramente nella classifica dei più bei libri motivazionali di sempre e da sempre. Un libro dal ritmo incalzante e coinvolgente, una storia perfettamente in grado di motivare dal profondo e spingere il lettore ad un’azione immediata. L’alchimista è colui che riesce ad estrapolare il buono anche dalle situazioni negative o apparentemente disastrose. Durante tutta la narrazione, infatti, Santiago affronta una serie di difficoltà che supererà poi solo grazie alla sua tenacia e forza di volontà. Il protagonista insegna che la cosa migliore da fare in circostanze critiche ed avverse è proprio l’essere in grado di sfruttarle per crearsi una nuova opportunità. E quindi il messaggio che Coelho vuole dare è molto chiaro e diretto: lavorare al massimo delle proprie possibilità per creare il proprio destino, raggiungere ciò che più si desidera al mondo e trarre il meglio anche dagli episodi negativi. Coelho vuole insegnare al popolo ad agire proprio come un alchimista.

4. Le sette regole per avere successo

Parliamo ora di regole nel vero senso della parola e, per la precisione, de Le sette regole per avere successo di Covey: uno tra i libri motivazionali e manageriali più innovativi degli ultimi tempi. Il titolo, parecchio ingannevole, potrebbe quasi stare a suggerire che chi si approccia a questo libro stia per studiare una sorta di manuale scolastico, ma siamo ben felici di smentire il tutto. Non è un sussidiario, né un elenco di regole da seguire, tantomeno un mansionario. Parliamo piuttosto di un approccio integrato il cui scopo è imparare ad organizzare la propria vita in maniera proficua ed ottenere risultati in linea con le proprie aspettative, sia personali che lavorative.

Il metodo suggerito dal volume, se ben applicato, permette sicuramente di aumentare le proprie competenze e lavorare sodo affinché i propri obiettivi professionali possano realizzarsi a pieno. Per intraprendere questo percorso, però, è molto importante avere una grande apertura mentale ed un coinvolgimento così forte e tale da permettere di scoprire la modalità di lavoro su sé stessi più consona. Infine, il libro insegna che, per ottenere successo, è bene rivedere e riflettere sulle proprie abitudini, attitudini e comportamenti quotidiani, affinché il cambiamento possa essere propriamente tangibile.

5. Come trattare gli altri e farseli amici

Questo volume è ovviamente considerato tra i migliori libri di crescita personale sul mercato e possiamo fermamente affermare che Dale Carnegie ha fatto proprio colpo. Alcune persone sembrano avere un forte e strabiliante potere: sono perfettamente in grado di affascinare il prossimo e catturarne l’attenzione con una disinvoltura disarmante. E sono poi così in grado di ottenere tutto ciò che si prefiggono. Le parole di Carnegie non sono frutto di studi teorici di un esperto in relazioni interpersonali, tantomeno estrapolazioni di libri di psicologia: sono semplicemente consigli con utilizzo immediato e a livello pratico sia al lavoro che a casa, con amici e nei rapporti sociali in generale.

Ma il libro ci insegna anche come conquistare pienamente la fiducia degli altri in 8 semplici mosse: per farlo è molto importante analizzare le cose da un punto di vista nuovo, cambiare i propri schemi mentali, aprirsi a nuove ed esilaranti possibilità e costruire rapporti umani in maniera facile e veloce. Tutto questo ti porterà ad ottenere una maggiore considerazione all’interno della folla, a convincere gli altri a pensarla come te e ad acquisire grande credibilità. Evita i litigi e le discussioni, suscita interesse e coinvolgimento e coltiva giorno dopo giorno le tue amicizie, proprio come ti consiglia questo libro motivazionale.

Niente intorno a te sarà più uguale, solo migliore! Ed infine, stilare una classifica di questo genere risulta sempre parecchio difficile perché c’è il rischio di escludere un titolo importante. In commercio potrai trovare moltissimi libri dedicati alla crescita personale, sia per donne che per uomini, che meritano una lettura anche solo per curiosità. Se ti interessa approfondire alcune tematiche particolari, non devi far altro che scegliere il libro tra quelli sopra elencati che più soddisfa le tue esigenze e dare il via al tuo cambiamento interiore.