Fonte: iStock Libri da leggere a giugno per ogni tipologia di lettrice

Avventurosi, oppure romantici. Ricchi di misteri, o mezzo attraverso il quale suscitare delle riflessioni. I libri possono fare tutto questo, ma anche molto di più. Sono compagni preziosi, che annullano il mondo intorno a noi e ci fanno immergere in pagine capaci di regalare emozioni. Ci aiutano a rilassarci e a prenderci una pausa dalla vita quotidiana, a viaggiare con la mente pur stando comodamente in poltrona e fanno stare meglio. A volte, infatti, il romanzo giusto è la cura ideale a tante sensazioni negative o a molte domande.

Durante l’estate, poi, leggere diventa una di quelle attività alle quali ci si può dedicare con maggiore tranquillità: le vacanze ci permettono di avere più tempo libero e di dedicarci senza preoccupazioni a ciò che si ama di più

Che sia sotto un ombrellone, o in mezzo al verde, ma anche in città, un romanzo è sempre la scelta giusta e più interessante per passare il tempo.

Gli otto titoli da leggere a giugno, adatti a tutti i gusti e a ogni tipologia di lettore.

Due di noi di Camilla Rocca

Due di noi è il romanzo d’esordio nella narrativa per Camilla Rocca, un libro in cui le protagoniste sono due gemelle che si scoprono diverse. Alice e Viola sono due ragazze che si ritrovano alle prese con amicizie, amori e con quelli che vengono definiti gli anni migliori della vita di una persona.

Ed è nella loro storia che possiamo riviverli: l’estate della maturità, quella sensazione di libertà e di infinite possibilità che si spalancano d’innanzi a noi. Ma anche quella ricerca e scoperta interiore di noi stessi, di quello che siamo, della nostra emancipazione “dall’altro”. Pubblicato da Garzanti è la storia perfetta da leggere a giugno.

Un millimetro di meraviglia di Manuel Bova

Tre personaggi, tre voci diverse e le loro storie che si intrecciano dando vita a Un millimetro di meraviglia, il nuovo romanzo Manuel Bova pubblicato da Sperling & Kupfer. C’è Nina che si ritrova a fare i conti con una svolta improvvisa e inaspettata della sua vita, c’è un anziano signore che non parla più con la figlia, c’è un uomo tormentato. E poi un delitto che coinvolge i personaggi e la città di Genova. Un romanzo che scorre veloce, che affronta questioni attuali, che lascia il segno. Per chi cerca una storia che resterà a lungo tra le pieghe della mente.

Quasi quasi mi innamoro di te di Paola Servente

Emma e Leonardo quando erano ragazzini erano inseparabili, poi la vita e le bugie li hanno allontanati creando un muro difficile da demolire. Se non fosse che si incontrano anni dopo e che – loro malgrado – si ritrovano a fare i conti con il loro passato e con quella scintilla che era scoccata tra loro e che sembra non essersi mai spenta. Quasi quasi mi innamoro di te di Paola Servente (Newton Compton Editori) racconta una storia d’amore ambientata nel mondo dello sport (il protagonista maschile è un calciatore di serie A), ma è anche un romanzo sulle seconde possibilità e sui sentimenti che resistono al trascorrere del tempo. Condito con un pizzico di giallo e di tantissima attrazione. Per chi sogna il grande amore.

Bad Cruz di L. J. Shen

Se cercate un romanzo che faccia ridere di gusto, ma anche battere il cuore, allora Bad Cruz di L. J. Shen pubblicato da Always Publishing fa al caso vostro. I protagonisti non potrebbero essere più diversi: lei è considerata la pecora nera della cittadina in cui abita, lui – invece – è il ragazzo d’oro, ammirato da tutti. Ma se le cose non stessero proprio così? L. J. Shen ci regala un romanzo divertente, pieno di passione, che ci fa riflettere su quanto le apparenze possano ingannare. A fare da sfondo una crociera e una cabina per due, un viaggio durante il quale piano piano sveleranno il loro vero essere. Per chi ama le storie romantiche, non scontate e capaci di strappare più di una risata.

Norferville di Franck Thilliez

Enigmi, colpi di scena, trame intricate che creano un vero e proprio labirinto di eventi e che poi si svelano al lettore lasciandolo senza parole: Franck Thilliez è un genio dei thriller, la sua penna sconvolge e intriga al tempo stesso, mettendo alla prova chi si immerge nelle sue storie. La lettura perfetta per chi cerca romanzi che giocano non solo con l’arguzia del lettore ma anche con la sua forza d’animo, libri che svelano e mettono in mostra le anime più nere. Norferville di Franck Thilliez, pubblicato da Fazi Editore, è un romanzo imperdibile per un giugno da brivido, in compagnia di un libro che è difficile smettere di leggere.

You like it darker. Salto nel buio di Stephen King

Dodici racconti che – come dice la trama stessa – “ci calano nei meandri più oscuri dell’esistenza, sia metaforicamente che letteralmente”. Stephen King è un maestro della narrativa, un vero e proprio genio capace, anche nella forma più breve del racconto, di stupire i suoi lettori e di trascinarli dentro delle storie che lasciano il segno. You like it darker. Salto nel buio è pubblicato da Sperling & Kupfer ed il libro perfetto per chi vuole assaporare con lentezza ogni storia.

Triste tigre di Neige Sinno

In attesa di conoscere la vincitrice o il vincitore del Premio Strega 2024, ci si può dedicare alla lettura di Triste tigre di Neige Sinno, romanzo che ha ottenuto il Premio Strega Europeo. Pubblicato da Neri Pozza, è un romanzo che non può lasciare indifferenti, in cui l’autrice racconta le violenze che ha subito dal suo patrigno sin da quando era bambina. Un’opera letteraria potente, dolorosa e autentica.

Ci vediamo in agosto di Gabriel Garcia Marquez

Un inedito di Gabriel Garcia Marquez è un vero e proprio tesoro: impossibile non leggere Ci vediamo in agosto recentemente pubblicato da Mondadori. È un libro brevissimo, di sole 120 pagine la cui protagonista è Ana Magdalena Bach, una donna che ogni estate il 16 agosto va nell’isola dei caraibi dove è seppellita la madre. Frutto della penna del Premio Nobel per la letteratura 1982, ormai mancato dieci anni fa, questo libro va letto e assaporato con la curiosità di scoprire un romanzo mai pubblicato dello scrittore.

